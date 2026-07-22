ΣΥΡΙΖΑ: “Προεκλογικό πυροτέχνημα από τον Μητσοτάκη το “Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης”

«Το φυτίλι των προεκλογικών πυροτεχνημάτων άναψε ο Κυρ. Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του “Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030″», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Οι αόριστες υποσχέσεις του για 23 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων πόρων που θα διατεθούν για επενδύσεις έρχονται απλώς να προστεθούν στη σειρά μεγαλόστομων εξαγγελιών που συνηθίζει να κάνει ο πρωθυπουργός. Εξαγγελίες που ούτε γίνονται πραγματικότητα, ούτε απαντούν στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες».

Συνεχίζοντας την κριτική του στον πρωθυπουργό, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του μιλώντας για την … “πετυχημένη οικονομική διαχείριση” που άσκησε η κυβέρνησή του, την ώρα που η κοινωνία “βράζει” από τα αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων και τα καρτέλ κάνουν πάρτι με τα υπερκέρδη που αποκομίζουν».

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«Αντί να πετάει νούμερα στον αέρα χωρίς καμιά συγκεκριμένη πρόταση, αντί να ποτίζει τα λεφτόδεντρα που κατά τ’ άλλα αποκηρύσσει, ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από τη διακυβέρνησή του», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.