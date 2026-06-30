Ντέιβι Τσέις: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της “Σαμάρα” από το “The Ring”

Από AIDS πέθανε η ηθοποιός Ντέιβι Τσέις, η οποία έγινε γνωστή ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου The Ring, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες για την αιτία θανάτου της Ντέιβι Τσέις, αναφέρεται σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας ήταν και η χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών. Ακομα, ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως προκληθείς από φυσικά αίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντέιβι Τσέις άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Ο πατέρας της δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της πριν από τον θάνατό της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο μάνατζέρ της είχε αναφέρει στο BBC ότι η ηθοποιός κατέληξε από σηψαιμία, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε μηνιγγίτιδα, κατά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της πόλης.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, η ηθοποιός είχε κατηγορηθεί σε διαφορετικές υποθέσεις για κατοχή ναρκωτικών και για οδήγηση κλεμμένου αυτοκινήτου.





Η Ντέιβι Τσέις ήταν επίσης η φωνή της «Λίλο» στην επιτυχημένη ταινία της Disney «Lilo & Stitch» (2002).

Επιπλέον, είχε χαρίσει την φωνή στην αγγλική μεταγλώττιση της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spirited Away», ενώ στον κινηματογράφο έγινε ευρύτερα γνωστή για τον ρόλο της ως Σαμάρα Μόργκαν, ερμηνεία που της χάρισε βραβείο MTV.