Βασίλης Κικίλιας – Τζένη Μπαλατσινού: Απόδραση στη Σύρο με τον 5χρονο γιο τους

Στη Σύρο βρέθηκαν ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού, δίνοντας το «παρών» στη μεγάλη μπασκετική διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο νησί των Κυκλάδων.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο 5χρονος γιος τους, Παναγιώτης – Αντώνιος, ο οποίος συνόδευσε τους γονείς του και φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη διοργάνωση στο πλευρό του πατέρα του.

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Για τον Υπουργό Ναυτιλίας και πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή, η επιστροφή σε γνώριμα αθλητικά λημέρια υπήρξε πηγή ιδιαίτερης χαράς, με τη σύζυγό του να απαθανατίζει τις τρυφερές στιγμές ανάμεσα σε πατέρα και γιο.

Ο κ. Κικίλιας προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας στιγμιότυπα από το τουρνουά και τονίζοντας τη σημασία και τις αξίες που προσφέρει ο αθλητισμός στις μικρές ηλικίες.

Αντίστοιχα, η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό, προβάλλοντας τόσο τα Highlights της αθλητικής εκδήλωσης όσο και τις οικογενειακές τους στιγμές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί.

Δείτε την ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού: