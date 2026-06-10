Ρία Ελληνίδου: Η εξομολόγηση για τον γάμο και ο διάλογος με τον Αρναούτογλου για τον Αλεξάνδρου

Στο πλατό της εκπομπής «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου, η οποία αναφέρθηκε στα επαγγελματικά αλλά και στα προσωπικά της.

«Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Πολλά ζευγάρια δεν περνούν καλά εκείνη τη μέρα. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους. Όταν το βλέπεις αυτό, λες ωχ… κακό αυτό, γιατί το κάνουν για αυτούς και δεν είναι για αυτούς» ανέφερε μεταξύ άλλων η γνωστή τραγουδίστρια.

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Σχετικά με το πόσο έχει επηρεάσει η αφοσίωσή στη δουλειά την προσωπική της ζωή, εξομολογήθηκε πως «αυτό που με ταλαιπώρησε και μου στοιχίζει που είμαι εργασιομανής, δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα για την προσωπική μου ζωή. Βλέπω ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι, φίλοι και οικογένεια, ζουν περισσότερες στιγμές στην προσωπική ζωή τους, εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια εγώ το έχει επιλέξει, να μην γκρινιάζω. Μου αρέσει αυτό».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέλεξε να μην αναφερθεί στη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Όλοι θα περιμένετε να ρωτήσω για τη σχέση της με τον Δημήτρη και για όλα αυτά. Δε θα σε ρωτήσω τίποτα», είπε ο παρουσιαστής, με τη Ρία Ελληνίδου να αντιδρά με έκπληξη λέγοντας: «Αλήθεια;». «Τίποτα. Δε με νοιάζει καθόλου» απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Τότε, η τραγουδίστρια είπε: «Καλά, σ’ αγαπούσα πάντα, αλλά σ’ αγαπώ επί δύο», ενώ ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που περνάς πάρα πολύ ωραία και πραγματικά δε μ’ ενδιαφέρει καθόλου. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Δε μ’ ενδιαφέρει να το κάνουμε συζήτηση. Να είστε πάντα καλά κι ευτυχισμένοι από τα βάθη της ψυχής μου, για να μην παρεξηγηθώ».