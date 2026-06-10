Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα έκανα άλλο γάμο – Οι χωρισμένοι γονείς πρέπει να προσέχουν πολύ»

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Κατερίνα Παπουτσάκη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τα παιδιά της, το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό με ξεκουράζει. Με ξεκουράζει το γεγονός ότι είμαστε καλύτερα από ποτέ ψυχολογικά και το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Οπότε όταν βλέπεις τα παιδιά σου χαρούμενα και σε ισορροπία, είσαι και εσύ πολύ δυνατός», ανέφερε η ηθοποιός.

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«Είναι 7 και 13, τα πάνε πάρα πολύ καλά παρόλο τα 6 χρόνια που έχουν διαφορά. Είναι πάρα πολύ στοργικοί ο ένας με τον άλλον, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τσακωμοί», συμπλήρωσε.

«Μεγαλώνεις τα παιδιά σου καταπληκτικά. Αλήθεια σου το λέω και ακούω τα καλύτερα για τον αγώνα που κάνεις και είσαι τόσο άψογη μαμά. Αυτό το έχεις κερδίσει», σχολίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Έλα, αυτό με συγκινεί φοβερά που λες, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι πιο σημαντικό απ’ αυτό», απάντησε η ηθοποιός.

«Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι απ’ όταν ήμουν 6 ετών. Μεταξύ τους τα πήγαιναν χάλια, εκεί υπήρξε ένα ζήτημα για κάποια χρόνια δεν πήγαιναν πολύ καλά, μετά το βρήκαν. Ο καθένας ξεχωριστά υπέροχος, αλλά μαζί δεν γινότανε», υπογράμμισε μιλώντας για το διαζύγιο των γονιών της.