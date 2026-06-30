Μαφιόζικη εκτέλεση Τούρκου στα Εξάρχεια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 28χρονου

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε το πρωί της Τρίτης 30/6 ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου Τούρκου για τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στις 13/6 στα Εξάρχεια.

Επίσης, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

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Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, o κατηγορούμενος συνελήφθη λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για την Τουρκία και σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου κατ’ εντολήν της οργάνωσης Daltons από την Τουρκία σε βάρος του 25χρονου διακινητή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 28χρονος, ήρθε στην Ελλάδα με μοναδικό σκοπό να πραγματοποιήσει την εκτέλεση, για την οποία έλαβε 18.000 ευρώ, ενώ είπε ότι είχε ήδη προσπαθήσει να τον σκοτώσει μία φορά δίχως επιτυχία.

Ωστόσο, πριν από δύο εβδομάδες κατάφερε να σκοτώσει τον 25χρονου Τούρκο αρκετές φορές με εννιάρι πιστόλι στην περιοχή του λόφου του Στρέφη στα Εξάρχεια

Επίσης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η οργάνωση που τον στρατολόγησε είχε φροντίσει για τη διαμονή του κλείνοντας σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση, ο κατηγορούμενος πήγε σε σπίτι σε πολύ μικρή απόσταση στα Εξάρχεια αλλάζοντας ρούχα και άφησε το πιστόλι.

Μάλιστα, ο δράστης κυκλοφορούσε με κλεμμένο σουηδικό διαβατήριο και πιστωτική κάρτα από την Σιγκαπούρη.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του άρχισε με την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής των Εξαρχείων, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του και να τον ταυτοποιήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι το 25χρονο θύμα είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην Τουρκία, αλλά στην Ελλάδα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές. Είχε