Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» – Θαμώνας προσπάθησε να της δώσει 100 ευρώ πάνω στη σκηνή
Το βίντεο που έχει γίνει viral
Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό βίωσε η τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη την ώρα που βρισκόταν στην πίστα.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η Ιουλία Καλλιμάνη στην σκηνή να τραγουδάει αλλά και να βγάζει σέλφι βίντεο, με έναν θαμώνα να της δίνει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, αφήνοντάς την για λίγα δευτερόλεπτα έκπληκτη.
«Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ. Το’ χουμε γράψει και σε βίντεο» ανέφερε η Ιουλία Καλλιμάνη.
@konstadinos.dts @iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage ♬ πρωτότυπος ήχος – iouliakallimani_OFFICIAL
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις