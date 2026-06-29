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Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» – Θαμώνας προσπάθησε να της δώσει 100 ευρώ πάνω στη σκηνή

Το βίντεο που έχει γίνει viral

Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» – Θαμώνας προσπάθησε να της δώσει 100 ευρώ πάνω στη σκηνή
DEBATER NEWSROOM

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό βίωσε η τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη την ώρα που βρισκόταν στην πίστα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η Ιουλία Καλλιμάνη στην σκηνή να τραγουδάει αλλά και να βγάζει σέλφι βίντεο, με έναν θαμώνα να της δίνει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, αφήνοντάς την για λίγα δευτερόλεπτα έκπληκτη.

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«Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ. Το’ χουμε γράψει και σε βίντεο» ανέφερε η Ιουλία Καλλιμάνη.

@konstadinos.dts @iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage ♬ πρωτότυπος ήχος – iouliakallimani_OFFICIAL
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