Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ» – Θαμώνας προσπάθησε να της δώσει 100 ευρώ πάνω στη σκηνή

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό βίωσε η τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη την ώρα που βρισκόταν στην πίστα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η Ιουλία Καλλιμάνη στην σκηνή να τραγουδάει αλλά και να βγάζει σέλφι βίντεο, με έναν θαμώνα να της δίνει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, αφήνοντάς την για λίγα δευτερόλεπτα έκπληκτη.

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«Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ. Το’ χουμε γράψει και σε βίντεο» ανέφερε η Ιουλία Καλλιμάνη.