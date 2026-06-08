Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τι είπε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – “Βγήκε η πέτρα, όλα καλά”

Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας πέρασε πρόσφατα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που αναγκάστηκε να μπει στο νοσοκομείο καθώς έπαθε κολικό νεφρού.

«Εγώ δεν έκανα τίποτα για να σας ανησυχήσω, αλλά αν ανησύχησε κάποιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και, δόξα τω Θεώ, μου έστειλε πάρα πολλά μηνύματα ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν ένα από αυτά τα ξαφνικά, αυτός ο κολικός νεφρού, και το έχει περάσει πάρα πολύς κόσμος. Έχει πάρα πολύ πόνο, είναι ένας αδιανόητος πόνος δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν πιάνει τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά», δήλωσε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

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«Βγήκε η πέτρα και όλα καλά. Δεν είμαι τόσο πολύ φοβιτσιάρης σε αυτό γιατί εκείνη τη στιγμή που ένιωσα τον πόνο, πήρα και τον γιατρό μου λίγο και κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, γιατί του εξήγησα πού πονάω», ανέφερε ακόμη.

«Όλα αυτά συμβαίνουν, μεγαλώνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και θα συμβούνε. Έχω και ένα θέμα με τη χολή» κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνοντας ακόμη μία αποκάλυψη για την υγεία του.