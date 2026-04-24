Δανάη Παππά: Με γύψο στο πόδι μετά από ατύχημα – Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο (pics)

Μια περιπέτεια με την υγεία της είχε τις τελευταίες ώρες η Δανάη Παππά, γεγονός που ανησύχησε τους διαδικτυακούς της φίλους. Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος απολαμβάνει μια πολύ δημιουργική περίοδο στην καριέρα της, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχε.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, έγινε γνωστό πως η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή από τους γιατρούς, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ένα κάταγμα στο πόδι.

Η ίδια η Δανάη Παππά αναδημοσίευσε βίντεο από φίλους και συνεργάτες της που την κατέγραψαν στις πρώτες στιγμές μετά την ιατρική περίθαλψη, ενώ φρόντισε να δείξει πως η ψυχολογία της παραμένει στα ύψη.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η ηθοποιός:

Η σπάνια αναφορά στα προσωπικά της

Η Δανάη Παππά είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (19/1), όπου αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός εξέφρασε τις αμφιβολίες της για το αν είναι έτοιμη να ξεκινήσει έναν νέο έρωτα αυτή την περίοδο.

Όπως εξήγησε, δεν επιδιώκει μια νέα σχέση και νιώθει πως τα πράγματα είναι ακόμα περίεργα για εκείνη. Παράλληλα τόνισε πως, αν προκύψει κάτι στο μέλλον, θα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική με την οποιαδήποτε γνωριμία.

«Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για έναν νέο έρωτα. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα περίεργα. Δεν θέλω κάτι αυτή τη στιγμή. Ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Όπως είμαι με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου πια. Αλλά κάπως… μου αρέσει αυτό το πράγμα. Είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, προσέχω λίγο παραπάνω, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ έντονα να είμαι ο εαυτός μου.

Οπότε ό,τι θέλω θα το πω, πάντα με ευγένεια και με καλό τρόπο, όχι απότομα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, γιατί νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν. Είτε μπορεί να είσαι σε κάποια συνέντευξη, γιατί είναι πολύ αγχωτικό να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο πλατό, με τα φώτα, με αυτά, με κάποιον απέναντί σου να σου μιλάει και να προσπαθεί να μάθει για σένα περισσότερα πράγματα… και θέλω ακόμα και εκεί να μην έχω αυτή την παγωμάρα.

Να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου για να νιώθω κι εγώ καλύτερα. Να μπαίνω στο αυτοκίνητο φεύγοντας από εδώ και να λέω “εντάξει, ήμουν εγώ, δεν ήταν κάποιος άλλος”.

Βλέποντας τα πίσω τα πράγματα, βλέποντας παλιές συνεντεύξεις ή όπως έκανα μια αναδρομή ας πούμε και με τις φωτογραφίες στο Instagram… δεν είναι ότι δεν ήμουν εγώ. Σαν να μην ήθελα τόσο πολύ να… φανεί. Δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να φταίει το ότι μεγαλώνω; Και κάπου ωριμάζω», είχε εξηγήσει η ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: