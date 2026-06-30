Μητσοτάκης στο υπουργικό: “Αναμένεται κι άλλη πτώση στη βενζίνη – Υπερφίαλες οι εξαγγελίες των αντιπάλων μας”

Την εκτίμηση ότι θα αποκλιμακωθούν κι άλλο οι τιμές της βενζίνης στην αντλία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, που συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, στον απόηχο τγης χθεσινής σύσκεψης για την ακρίβεια και τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκη Θεοδωρικάκο, σημείωσε πως «θα υπάρχει έλεγχος από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντίληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο».

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Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «έχουμε σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως:

-Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και προώθηση του Flyover Θεσσαλονίκης,

-Απορρόφηση Πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο,

-Ολοκλήρωση των τριών ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

-Η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας,

-Η ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιήμανε πως «μέχρι στιγμής πάνω από 24 δισ. ευρώ έχουν πάει στην εθνική οικονομία». Και συμπλήρωσε: «Μεγάλο μέρος αξιοποιήθηκε σε αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας και για ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων […] Το στοίχημα μέχρι και την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου, να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα και την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου και μετά τη λήξη του».

Σε άλλο σημείο για τις επιδοτήσεις ανέφερε: «Πληρωμές 617,5 εκ. σε 530.000 αγρότες, 100 εκ. πάνω από τον αρχικό στόχο, απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού. Εχουμε δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες».

«Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από ένα δισ. ευρώ, θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο

Όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης – διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις – εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη, αλλά ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Συνεχίζοντας είπε ότι «τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Και να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισ. τους φορολογούμενους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε», ανέφερε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

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Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Λοιπόν, καλή σας μέρα, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Η διαφαινόμενη και ελπίζουμε, κύριε υπουργέ των Εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου.

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Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι τις μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Και προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντίληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει, κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους.

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Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα».

Περνώντας στον βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

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«Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους έξι μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε ένα εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνεται με 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα ενόψει του καλοκαιριού για τις οικογένειες με παιδιά. Να θυμίσω επίσης το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, υλοποιήσαμε σημαντικές μας δεσμεύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά την κοινωνική συμφωνία για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, μια πρωτοβουλία η οποία χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί, με απολαβές, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όταν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες και σε εργαζόμενους να συμφωνήσουν, οι πρώτοι κερδισμένοι είναι τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».

Συνεχίζοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Ολοκληρώσαμε, κύριε υπουργέ Δικαιοσύνης, τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο. Ψηφίσαμε, κύριε Υπουργέ, των Εσωτερικών τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είχαμε δεσμευθεί. Με νόμο προχωρήσαμε στην περαιτέρω απλοποίηση των σχέσεων πολίτη-κράτους. Νομοθετήσαμε με τρόπο συνεκτικό και συνολικό ζητήματα που αφορούν το ιδιωτικό χρέος με ευνοϊκές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία, για τα κόκκινα δάνεια και βέβαια ξεκίνησε σε αυτό το διάστημα και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Προφανώς εξακολουθούμε και υλοποιούμε σημαντικές δράσεις, οι οποίες συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Στον τομέα της Υγείας, επισκέπτομαι συνέχεια κέντρα υγείας και νοσοκομεία, τα οποία έχουν πλήρως ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Χθες, βρέθηκα στο Αιγάλεω για να δω ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, στο οποίο επενδύσαμε παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σε άθλια κατάσταση, έχει γίνει ουσιαστικά ένα μικρό νοσοκομείο. Και νομίζω ότι αυτές οι παρεμβάσεις, ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αναγνωρίζονται από τους συμπολίτες μας και δεν θα κουράζομαι να το λέω ότι πρέπει οι συμπολίτες μας να εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια φροντίδα και να μην σπεύδουν πάντα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα στον πρώτο βαθμό.

Στην παιδεία συνεχίζουμε και αυτό το καλοκαίρι τις σημαντικές ανακαινίσεις που γίνονται μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου και βέβαια να συγχαρώ και την υπουργό για την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση για ακόμη μία φορά της δοκιμασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ενώ προφανώς θετικό πρόσημο έχουν και οι υποδομές. Μέσα στον επόμενο μήνα, στο μήνα Ιούλιο θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο τον Ε65, ένας δρόμος τεράστιας σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για τη Δυτική Θεσσαλία. Παραδίδεται πια ολοκληρωμένος όπως είχαμε δεσμευτεί.

Στα τέλη του Ιουλίου θα παραδώσουμε και τους πέντε επιπλέον σταθμούς του μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καταλήξει στην Καλαμαριά. Θα παραδώσουμε επίσης ένα πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης με τη σύνδεση Νεάπολης και Αγίου Νικολάου.

Θέλω να κάνω και μία ειδική μνεία στην πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στα ζητήματα της κτηματογράφησης. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε μία όμορφη εκδήλωση πριν από κάποιες μέρες. Αυτό το γεφύρι της Άρτας ολοκληρώθηκε πια. Το 99% της χώρας έχει αναρτημένα δικαιώματα και μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τηρήσαμε τη δέσμευσή μας έως το τέλος του 2026 η κτηματογράφηση στη χώρα μας θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί».

«Έχουμε φυσικά ακόμα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο και στα επίπεδα των υποδομών, την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές του Ντάνιελ, την περαιτέρω επιτάχυνση του flyover στη Θεσσαλονίκη το οποίο προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, κ. υπουργέ Περιβάλλοντος, η απορρόφηση των πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο, νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί την πολύ μεγάλη σημασία αυτής της παρέμβασης, ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων που αφορούν την βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας, την ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και θα μιλήσουν πιο αναλυτικά ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Επικρατείας για τα οποία πρέπει να γίνουν ως τα τέλη του 2026, με δεδομένο ότι ο κύκλος που αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας απασχολήσει ξεχωριστά.

Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα ενημέρωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο, χάρη στις προσπάθειες όλων σας πια, ολοκληρώνεται έχοντας απορροφήσει και διοχετεύσει στην εθνική οικονομία αυτή τη στιγμή πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των πόρων αξιοποιήθηκαν σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας, ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης, τελικά, ενίσχυσε τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις ενώ βέβαια το στοίχημά μας μέχρι την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου είναι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα ανακουφίζει τους Έλληνες διαρητώντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου, και μετά τη λήξη του, προφανώς κ. Αντιπρόεδρε και κ. Υπουργέ των Οικονομικών θα κάνουμε μία ξεχωριστή απολογιστική παρουσίαση, όταν αυτό ολοκληρωθεί σε δύο μήνες από τώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: