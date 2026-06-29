Ζόζεφιν: Η “αφοπλιστική” απάντηση για την απουσία της από τα MAD VMA 2026 – «Πηγαίνω 15 χρόνια, ας πάει και κάποιος άλλος»

Η Ζόζεφιν απουσίασε από τα Mad VMA 2026 γεγονός το οποίο σχολιάστηκε έντονα και προκάλεσε εντύπωση, αφού εδώ και πολλά χρόνια δεν λείπει από τον θεσμό. Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την τραγουδίστρια και έδωσε την δική της απάντηση όσον αφορά τον λόγο που δεν έδωσε το παρών.

“Τα MAD είναι ένας αγαπημένος θεσμός. Πηγαίνω στα MAD 15 χρόνια. Έχω χαρίσει άπειρες εμφανίσεις, έχω πάρει πολλά βραβεία. Την αγαπώ πολύ αυτή τη διοργάνωση και στο μέλλον, εννοείται θα ήθελα να ξανασυμμετάσχω. Ας πάει και κανένας άλλος όμως. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να βρεθώ κι εγώ στη Eurovision, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός, το έχω πει άπειρες φορές”, είπε χαρακτηριστικά η Ζόζεφιν.

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Η Ζόζεφιν με αφορμή τη μουσική συνύπαρξη που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (27/06), με τον Νίνο στη σκηνή του City Garden, ρωτήθηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες για την σχέση της με τον Νίνο τονίζοντας «Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουνε βάσεις… Πιστεύω στο «για πάντα», γιατί όχι; Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε».

Η Ζόζεφιν είπε στη συνέχεια: «Νομίζω σήμερα είναι από τις πιο χαρούμενες μέρες που θα μπορούσα να ζήσω. Το τραγούδι μας από τον Νίνο, αγαπήθηκε από τον κόσμο και νομίζω, δεν ξέρω, ζω το όνειρό μου σήμερα. Όταν άκουσα το τραγούδι μας, συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια έκλαψα, και σήμερα έχω την ίδια συγκίνηση. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να το τραγουδάς με τον σύντροφό σου, είναι κάτι που το έγραψε ο ίδιος και μουσική και στίχο, βγήκε από μέσα του, οπότε αυτό με αγγίζει».