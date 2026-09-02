Αριάνα Γκράντε: Λύγισε στο φινάλε της περιοδείας της στο Λονδίνο – “Αγάπησα κάθε λεπτό αυτού του ταξιδιού”

Η Αριάνα Γκράντε δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της στην τελευταία συναυλία της «Eternal Sunshine Tour» στο Λονδίνο, με την 33χρονη τραγουδίστρια να ξεσπά σε κλάματα μπροστά στο κοινό της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την περιοδεία της το βράδυ της Τρίτης (1/9), στη σκηνή του O2 Arena, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο έπειτα από 41 συνολικά εμφανίσεις.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, η Αριάνα Γκράντε σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά της και απευθύνθηκε στους θαυμαστές της και εμφανώς συγκινημένη είπε χαρακτηριστικά: “Αγάπησα κάθε λεπτό αυτού του ταξιδιού μαζί σας και θέλω να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι”.

Η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε ότι τραυματίστηκε στο πόδι, λίγες ημέρες πριν από την τελευταία εμφάνιση της περιοδείας της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μάλιστα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα αρκετά βαθύ χτύπημα.

Ωστόσο παρά τον τραυματισμό της, η Αριάνα Γκράντε πρόκειται να ολοκληρώσει κανονικά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της. Όμως σύμφωνα με την ίδια είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δυσκολία στο περπάτημα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και την εμφάνισή της στη σκηνή.

Παράλληλα, η Αριάνα Γκράντε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μην φορέσει τα αγαπημένα της ψηλοτάκουνα επάνω στην σκηνή. Χαρακτηριστικά έγραψε στην ανάρτησή της: “Ήθελα να σας ενημερώσω ότι για τις αποψινές εμφανίσεις (και πιθανότατα και για τις αυριανές) θα χρειαστεί να φορέσω άνετα παπούτσια, καθώς έχω έναν επίδεσμο στο πόδι μου, αναρρώνοντας από έναν μικρό τραυματισμό. Δεν πρόκειται για διάστρεμμα ή για κάτι μυϊκό, αλλά απλώς για ένα βαθύ κόψιμο!

Οπότε, όταν με δείτε απόψε χωρίς τα χαρακτηριστικά ψηλοτάκουνά μου, ή ακόμη και να δυσκολεύομαι λίγο να πατήσω το συγκεκριμένο πόδι, γι’ αυτό θα είναι!

Αλλά σας παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Είμαι απολύτως εντάξει για να ανέβω στη σκηνή και βρίσκομαι ήδη σε φάση ανάρρωσης!

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Ανυπομονώ να εμφανιστώ για εσάς απόψε και αύριο (ακόμη κι αν είμαι μερικούς πόντους πιο κοντή από ό,τι συνήθως).

Σας αγαπώ για πάντα. Άλλες δύο…“