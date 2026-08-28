Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με μαύρο μαγιό σε καλοκαιρινή εξόρμηση με σκάφος – “Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή”

Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του Καλοκαιριού και μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από μια βόλτα με σκάφος. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός πόζαρε με μαύρο ολόσωμο μαγιό, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα απαθανάτισε τη θάλασσα και το όμορφο καλοκαιρινό τοπίο.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα έγραψε: “Κάπου ανάμεσα στο μπλε και στο πράσινο, θυμήθηκα πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε. Να απολαμβάνεται την κάθε στιγμή και να χαιρόμαστε με ό,τι κι αν έχουμε”.