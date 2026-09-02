Mad Clip: Η ανάρτηση της αδελφής του, Άσπας, πέντε χρόνια από τον θάνατό του
Συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από τον άδικο χαμό του
Ο Mad Clip έφυγε από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια, όμως η μνήμη του παραμένει ζωντανή για την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του. Ο αγαπημένος τράπερ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη, τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία μόλις 34 ετών βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό – κι όχι μόνο – κόσμο.
Σήμερα, Τετάρτη (2/9) συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατό του και η αδελφή του, Άσπα, θέλησε να τον τιμήσει με μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του Mad Clip, γράφοντας στη λεζάντα «5 years».
Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:
Ο Mad Clip ή αλλιώς Πίτερ Αναστασόπουλος, είχε καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική trap σκηνή. Η μουσική του συνεχίζει να ακούγεται μέχρι σήμερα, ενώ οι θαυμαστές του εξακολουθούν να τον θυμούνται μέσα από τα τραγούδια και τις εμφανίσεις του.
πηγή στην Google
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