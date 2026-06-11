Ελιάνα Χρυσικοπούλου: Ο πρώην σύζυγός της Νικόλας Φαράκλας παντρεύτηκε τη σύντροφό του

Ο Νικόλας Φαράκλας, πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου, τις προηγούμενες εβδομάδες παντρεύτηκε τη σύντροφο του, με την τελετή να πραγματοποιείται σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο στα Κουφονήσια.

Η σύζυγος του επιχειρηματία, λίγες ημέρες μετά το μυστήριο, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της κοινής τους πορείας, αλλά και της σχέσης που έχει με την πρώην σύζυγο του άντρα της, Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

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Αρχικά έγραψε: «Λένε ότι όταν το πιστέψεις πραγματικά, κάποτε ανοίγουν οι ουρανοί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ξέρω όμως ότι αν είσαι πολύ τυχερός, η ζωή σου δίνει μια ακόμη ευκαιρία», περιγράφοντας τη γνωριμία και τη σχέση της με τον Νικόλα Φαράκλα.

Όπως εξομολογήθηκε, η σχέση τους χτίστηκε με φυσικότητα, αγάπη, χιούμορ και καθημερινή προσπάθεια. Μαζί μοιράστηκαν σπίτια, αγαπημένους προορισμούς, όνειρα, ανησυχίες και αμέτρητες στιγμές που, όπως τονίζει, είναι αυτές που τελικά συνθέτουν μια ολόκληρη ζωή.

Προκάλεσε αίσθηση η αναφορά στις δύο κόρες του Νίκου Φαράκλα από τον γάμο του με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Η ίδια αποκάλυψε πως αισθάνεται τιμή που συμμετέχει ενεργά στην ανατροφή τους, ενώ στάθηκε και στη σχέση που έχει αναπτύξει με τη δημοσιογράφο.

«Ο Νικόλας μου έκανε την τιμή να μεγαλώνουμε μαζί τις κόρες του. Το ίδιο και η Ελιάνα. Πρόκειται για ένα νέο επίπεδο αποδοχής, γυναικείας συνεργασίας, αγάπης και κατανόησης. Είναι μια σχέση που αξίζει πολλές λέξεις από μόνη της. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι που οι περισσότεροι δυσκολεύονται να κατανοήσουν, όμως μόνο εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι. Μια mixed οικογένεια που ανθίζει και μεγαλώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον γάμο τους στα Κουφονήσια, έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς εκεί μεγάλωσε. Όπως έγραψε, το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί σε έναν τόπο που συνδέεται με τις πιο όμορφες αναμνήσεις της ζωής της, έχοντας απέναντί του το σημείο όπου αναπαύεται ο πατέρας της και περιστοιχισμένο από ανθρώπους που αγαπά βαθιά.

«Γιορτάσαμε αυτή τη διαδρομή και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να τη γράφουμε μαζί. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όσους ταξίδεψαν μέχρι εδώ, γέλασαν, χόρεψαν και συγκινήθηκαν μαζί μας. Πάνω απ’ όλα, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που βρήκα τον άνθρωπο με τον οποίο θέλω να μοιράζομαι όσα φέρνει η ζωή – τα εύκολα, τα δύσκολα και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους», κατέληξε.