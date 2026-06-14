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ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές – Τραυματίστηκε ένα άτομο

Διεκόπη ο αγώνας

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές – Τραυματίστηκε ένα άτομο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:38

Αναστάτωση και πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής (14/6) στο ράλλυ Δωδώνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε θεατές τραυματίζοντας ένα άτομο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τραυματίας στο ράλλυ Δωδώνης είναι θεατής, ωστόσο κατά τα πρώτα στοιχεία δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Το ατύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη διαδρομή 2.

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Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς όμως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Το συγκεκριμένο ατύχημα έγινε στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων.

Η διεξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπεί.

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