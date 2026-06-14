Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές – Τραυματίστηκε ένα άτομο
Διεκόπη ο αγώνας
Αναστάτωση και πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής (14/6) στο ράλλυ Δωδώνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε θεατές τραυματίζοντας ένα άτομο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τραυματίας στο ράλλυ Δωδώνης είναι θεατής, ωστόσο κατά τα πρώτα στοιχεία δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Το ατύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη διαδρομή 2.
Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς όμως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Το συγκεκριμένο ατύχημα έγινε στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων.
Η διεξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπεί.
πηγή στην Google
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