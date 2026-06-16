Αναστάσιος Ράμμος: «Είχα φτάσει τα 92 κιλά – Δεν μπορούσα να φορέσω τα παπούτσια μου»

Ο Αναστάσιος Ράμμος έκανε μία προσωπική εξομολόγηση σχετικά με τα περιττά κιλά που είχε πάρει και δυσκόλευαν τη ζωή του.

Στο “Λοιπόν” έδωσε συνέντευξη ο καλλιτέχνης και μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που άκουγε για το βάρος του. Όπως ανέφερε ο Αναστάσιος Ράμμος για ένα διάστημα είχε αφεθεί εντελώς και έτρωγε συνέχεια με αποτέλεσμα να φτάσει τα 92 κιλά.

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«Δεν έχω προσωπικά social media. Τα διαχειρίζεται η εταιρεία μου. Εγώ βλέπω μόνο τα σχόλια σε κάποια βίντεο που ανεβάζω στο TikTok. Κοίτα, λειτουργούν θετικά, γιατί αν κάποιος λέει ότι πάχυνα, το δέχομαι και γελάω. Ο κόσμος πάντα λέει την αλήθεια και δεν είναι χαζός. Πράγματι, είχα παχύνει και μου το έλεγαν», εξομολογήθηκε ο Αναστάσιος Ράμμος.

Στη συνέχεια δήλωσε: «Απλά στενοχωρήθηκα λίγο. Είχα παχύνει. Δεν είναι κακό. Τώρα γιατί είμαι αδυνατισμένος; Γιατί μπορώ να είμαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι με ενόχλησε τόσο πολύ. Σίγουρα, διαδικαστικά υπήρχαν προβλήματα για παράδειγμα, δεν μπορούσα να φορέσω τα παπούτσια μου γιατί είχα φτάσει 92 κιλά».

Επίσης ο Αναστάσιος Ράμμος αποκάλυψε τα κιλά του σήμερα λέγοντας: «Είμαι 77 κιλά. Είχα πάρει αρκετά τότε. Έτρωγα συνεχώς, πολλά φαγητά. Παλιά, παλιά, δεν έτρωγα καθόλου και μετά, μέσα σε δύο χρόνια, έφαγα όσα χρόνια δεν είχα φάει. Το ευχαριστήθηκα πραγματικά».