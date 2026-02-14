Δάφνη Καραβοκύρη: Το βιογραφικό της “βασίλισσας” των Podcast

Η Δάφνη Καραβοκύρη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού διαδικτύου, έχοντας διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία από την δημοσιογραφία και την τηλεόραση μέχρι τα podcasts που ξεχωρίζουν για τις τολμηρές θεματολογίες τους.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Οι σπουδές και τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία

Η Δάφνη Καραβοκύρη είναι απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών και κάτοχος πτυχίου στη Φιλοσοφία και στις Πολιτισμικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Kent στην Αγγλία.

Έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό το 2014 μέσα από την εκπομπή του VICE στον ANT1, όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια. Εκεί εξειδικεύτηκε σε κοινωνικά θέματα και πρωτότυπα ντοκιμαντέρ, όπως η σειρά “Beyond Gender Greece“, για την οποία βραβεύτηκε το 2015. VICE / ANT1

Μετά την αποχώρησή της από τον ANT1 το 2019, συνέχισε την πορεία της στο MEGA ως Head of Social Media, ενώ αργότερα συνεργάστηκε με την ΕΡΤ και το OPEN.

Η σχέση της με τις αισθητικές επεμβάσεις

Η Δάφνη Καραβοκύρη έχει παραδεχτεί δημόσια ότι έχει προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις, επιλέγοντας να μην κρύψει τις αλλαγές στην εμφάνισή της.

Η στάση της απέναντι σε αυτό είναι πως πρόκειται για προσωπικές επιλογές που την κάνουν να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό της, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως πρέπει να υπάρχει ταμπού γύρω από τη βελτίωση της εικόνας κάποιου. NDP PHOTO / Θωμάς Δασκαλάκης

Στην εκπομπή «Real View», την οποία η Δάφνη Καραβοκύρη συμπαρουσιάζει μαζί με την Έλενα Χριστοπούλου, τη Σοφία Μουτίδου και την Έλινα Παπίλα, η Δάφνη Καραβοκύρη είχε τονίσει ότι από τον Μάιο του 2025 έχει σταματήσει να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Νιώθω πολύ καλά. Είπα δεν θα ξανακάνω κάτι. Ακόμα και το μπότοξ που είναι να συμβεί, ας μην γίνει ρε παιδάκι μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Δάφνη Καραβοκύρη χρησιμοποιεί τα social media για να μοιραστεί με το κοινό της τις μη επεμβατικές θεραπείες προσώπου που εμπιστεύεται για τη φροντίδα της επιδερμίδας της.

Πέρα από τις πιο ριζικές αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει, προωθεί μια ρουτίνα ομορφιάς που περιλαμβάνει εξειδικευμένες θεραπείες, όπως το Hydrapeel (ή HydraFacial), το οποίο βοηθά στον βαθύ καθαρισμό, την ενυδάτωση και την αναζωογόνηση του δέρματος.

Η μάχη της με την νευρική ανορεξία

Η Δάφνη Καραβοκύρη έχει μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σκληρή μάχη που έδωσε με τη νευρική ανορεξία, περιγράφοντας την ως μια μορφή «αυτοτιμωρίας» που ξεκίνησε στην εφηβεία της.

Η διαταραχή εκδηλώθηκε γύρω στην ηλικία των 14-15 ετών, σε μια περίοδο που οι γονείς της χώριζαν. Όπως έχει δηλώσει, ένιωθε ότι το σώμα της ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να ελέγξει μέσα σε αυτό το χάος.

korikaravokiri / Instagram

«Στα 15 μου ξεκίνησα επίσημα να ζω με τον πατέρα μου. Δεν ήταν εύκολο, δεν εξελίχθηκε άσχημα. Ο μπαμπάς μου ήταν εκδότης περιοδικών μόδας. Όταν είσαι παιδί, και πόσω μάλλον όταν είσαι κορίτσι με ευαισθησίες και βλέπεις τα μοντέλα στο σπίτι σου, θέλεις να τους μοιάσεις.

Στην αρχή λες “να χάσω 2 κιλάκια”. Ήμουν ένα νόστιμο, αφράτο, υγιές κορίτσι που αρμόζει στην ηλικία των 14 ετών. Οπότε εγώ ήμουν ένα παιδί, που έσφυζε από ζωή και αποφάσισα να πιω αυτή τη ζωή με το καλαμάκι. Στην κυριολεξία. Να γίνω κάτι αποστεωμένο, ένα φάντασμα του εαυτού μου, που τότε δεν το καταλάβαινα», έχει αναφέρει μιλώντας στην εκπομπή της Ελεωνόρας Μελέτη.

«Έχασα τα μαλλιά μου, μου κόπηκε η περίοδος, το δέρμα μου έγινε πιο λεπτό από το χαρτί, αϋπνία… Γιατί να έχω φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο, και να θέλω να δείξω κάτι για το οποίο δεν ήμουν ποτέ καλά; Δεν ήθελα να έχω φωτογραφίες γιατί με έβλεπα πάντα παραμορφωμένη.

Έφτασα από 62 κιλά στα 39,5 μέσα σε έναν χρόνο. Για να μην καταλαβαίνουν οι δικοί μου, έκανα το κόλπο που κάνουν πολλοί σε αντίστοιχη περίπτωση. Φορούσα φαρδιά ρούχα, που δεν φαίνεται ότι συμβαίνει κάτι εκ πρώτης όψεως κι η επικινδυνότητα. Χάνονταν τα κιλά σαν το νερό. Δεν έτρωγα κάτι άλλο μόνο κάποια μουστοκούλουρα», είχε εξομολογηθεί στην Ελεωνόρα Μελέτη η Δάφνη Καραβοκύρη.

Τα viral podcasts στα social media

Φτάνοντας στο σήμερα, η Δάφνη Καραβοκύρη έχει καθιερωθεί στον χώρο των ελληνικών podcasts με παραγωγές που συχνά γίνονται viral λόγω της ειλικρίνειας και των τολμηρών θεμάτων τους.

Ίσως η πιο αναγνωρίσιμη δουλειά της είναι τα podcasts με τίτλο «Sex Podcast» και «Sex Podcast II», στα οποία συζητά ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τα ταμπού με καλεσμένους από τον χώρο της showbiz και όχι μόνο.

Συχνά γίνονται viral οι συμμετοχές της και σε άλλα podcasts, όπως η συγκλονιστική της αφήγηση για τη νευρική ανορεξία στο podcast «Πέρα από τα όρια» και η συμμετοχή της στο «ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ» όπου είχε μιλήσει για τα παιδικά της χρόνια και τη μητέρα της.