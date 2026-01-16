Δάφνη Καραβοκύρη: «Μεγάλωσα χωρίς τη μαμά μου, απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία μου»

Στην πολυετή απουσία της μητέρας από τη ζωή της αναφέρθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη, αποκαλύπτοντας πως η απομάκρυνση συνέβη στην κρίσιμη ηλικία των 14 ετών. Η δημοσιογράφος εξήγησε πως η διάγνωση της μητέρας της με διπολική διαταραχή και η μάχη της με τον καρκίνο στάθηκαν οι βασικές αιτίες που οι δυο τους δεν είχαν επαφές για χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Status», περιέγραψε πώς μεγάλωσε με τον πατέρα της και αναφέρθηκε στην τελική επανασύνδεση με τη μητέρα της στην ηλικία των 35.

Όλα όσα είπε η Δάφνη Καραβοκύρη

«Θα μοιραστώ κάτι πολύ προσωπικό δικό μου, το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Αλλά θεωρώ ότι αν το ακούσει έστω και ένας και βοηθηθεί είναι σπουδαίο. Εγώ μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Τη μαμά μου τη βρήκα πρόσφατα, τα τελευταία 3 χρόνια, στα 35 μου από τα 14. Απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Η γυναίκα αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας. Είναι διαγνωσμένη με διπολική διαταραχή, έχει περάσει τρεις καρκίνους, είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος, τον οποίο δεν μπορείς να συναισθανθείς όταν είσαι μικρός, ούτε να στηρίξεις, ούτε να βοηθήσεις».

«Όταν ξαναβρεθήκαμε, δεν ήταν μια στιγμή. Υπήρξε μια οικογενειακή υποχρέωση που μας έφερε κοντά και ένιωσα καλύτερα να την πλησιάσω. Με πλησίασε και εκείνη. Την αγάπησα παράφορα, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που έλειπε τόσα χρόνια από τη ζωή μου», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η Δάφνη Καραβοκύρη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: