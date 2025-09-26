Αθηνά Οικονομάκου: «Ο Μπρούνο μου μιλούσε συχνά για γάμο, αλλά έμεινα έκπληκτη με την πρόταση»

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 για την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα.

Όπως αποκάλυψε, αν και ήξερε πως θα συμβεί κάποια στιγμή η πρόταση γάμου εντούτοις έμεινε έκπληκτη, ενώ, παράλληλα, σημείωσε ότι θα συνεχίσουν να μοιράζονται την καθημερινότητά τους ανάμεσα σε Αθήνα και Μιλάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα κάποιες προτάσεις για παρουσίαση αλλά δεν προχώρησαν γιατί έχω τη σειρά και γιατί δεν προλαβαίνω, έχω και το project soma, έχω τα παιδιά, έχω το Instagram, έχω το Μιλάνο, έχω τον Μπρούνο, έχω όλα τα υπόλοιπα επιχειρηματικά, έχω τους φίλους μου, τα ταξίδια μου, οπότε δε βγαίνει να κάνω κάτι άλλο», σημείωσε η ηθοποιός για τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχθηκε.

«Ο Μπρούνο δε θα έρθει μόνιμα στην Ελλάδα, δεν είναι ο στόχος αυτός. Σαν να είναι μόνιμα είναι και τώρα, έχει το ένα του σπίτι εδώ, το άλλο μας σπίτι είναι στο Μιλάνο. Θα έχουμε αυτά τα πήγαινε – έλα γιατί είμαστε σε μια ηλικία που είμαστε ακόμα δημιουργικοί, οπότε η βάση και των δυο είναι και εκεί και εδώ και αυτό θα συνεχίζεται. Δε ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα», τόνισε.

«Εμείς το έχουμε βρει, έχουμε βρει τον τρόπο να περνάμε ωραία και να μη μας δημιουργεί πρόβλημα όλη αυτή η απόσταση και να μην είναι εμπόδιο στη σχέση. Για κάποιους ανθρώπους θα μπορούσε να είναι σοβαρό θέμα, για κάποιους άλλους ευχής έργον, για κάποιους άλλους μια κανονικότητα. Έχει να κάνει με το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας», πρόσθεσε.

Τέλος, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα.

«Ενώ μου το έλεγε συχνά για τον γάμο και το περίμενα, αλλά τη στιγμή που έγινε δε το περίμενα. Νόμιζα ότι κάτι άλλο θα συμβεί, ότι κάποιο άλλο είναι το δώρο που θέλει να μου κάνει. Δε το πίστευα. Ήταν τόσο προφανές (σ.σ. ως δώρο), που με ξάφνιασε. Δεν περίμενα ότι θα το κάνει τόσο άμεσα, τόσο εύκολα, τόσο απλά. Δε το πίστευα. Δε ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να με δείτε νύφη σε φωτογραφία», εκμυστηρεύτηκε.