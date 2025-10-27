Άρης Μουγκοπέτρος: Ξανά στο χειρουργείο ο καλλιτέχνης – «Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε»

Συνεχίζεται ο «Γολγοθάς» του Άρη Μουγκοπέτρου, του δεξιοτέχνη του κλαρίνου, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό από βεγγαλικά που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δαχτύλων του χεριού του, υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση με στόχο την αποκατάσταση.

Ο γνωστός μουσικός μπήκε ξανά στο χειρουργείο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την τοποθέτηση τεχνητών μελών στα δάχτυλα του χεριού του. Η επέμβαση αυτή είναι ένα κρίσιμο βήμα στην προσπάθειά του να αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητα που απαιτείται για να επιστρέψει στο κλαρίνο, το όργανο που υπηρετεί με πάθος.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να ενημερώσει τους πολυάριθμους φίλους του και το κοινό που τον στηρίζει, με ένα αισιόδοξο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η νέα ανάρτηση στο Instagram

«Πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει. Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα», ακούγεται να λέει ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου στο Instagram: