Καταγγελία γονέων στο DEBATER για συγχωνεύσεις τμημάτων: «27 παιδιά σε μία αίθουσα» – Το e-mail της διευθύντριας (φωτογραφία)

Έντονη είναι η αναστάτωση που επικρατεί σε σχολείο, μετά την απόφαση για συγχώνευση τμημάτων, με γονείς να καταγγέλλουν στο DEBATER ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που είχαν τοποθετηθεί κανονικά στα λύκεια καλούνται πλέον να αποχωρήσουν, ενώ παράλληλα προωθείται η συγχώνευση τμημάτων.

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Οι γονείς υποστηρίζουν ότι οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως λένε, επαρκής ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και καταγγέλλουν ότι εκπαιδευτικοί δέχονται πιέσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις.

Όπως αναφέρουν, οι καθηγητές του σχολείου προχώρησαν σε αποχή την πρώτη ημέρα, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ίδιους, δέχθηκαν έντονες πιέσεις.

Μάλιστα, οι γονείς υποστηρίζουν ότι τους μεταφέρθηκε από το σχολείο πως οι αλλαγές θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι μαθητές θα κάνουν μάθημα σε υπερπλήρη τμήματα.

«Μας ενημέρωσαν από το σχολείο ότι πρέπει να γίνει αυτές τις δύο μέρες, αλλιώς δυστυχώς τα παιδιά μας θα κάνουν μάθημα στοιβαγμένα. 27 παιδιά σε μία αίθουσα», καταγγέλλουν γονείς στο DEBATER.

Το e-mail της διευθύντριας προς τους γονείς

Το DEBATER φέρνει στη δημοσιότητα e-mail που εστάλη προς τους γονείς και κηδεμόνες της Β’ τάξης και στο οποίο γίνεται αναφορά στην απόφαση για τη λειτουργία των τμημάτων.

Στο μήνυμα αναφέρεται:

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«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες της Β ́ τάξης, όπως ίσως γνωρίζετε, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει ζητήσει την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να προχωρά σε συγχώνευση ή ανακατανομή τμημάτων. Στο σχολείο μας, η Β ́ τάξη, η οποία μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε με τρία (3) τμήματα, θα λειτουργήσει τελικά με δύο (2) τμήματα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση, σας περιμένω στο σχολείο την Παρασκευή 25-9-26 στις 08:30 π.μ. Η Διευθύντρια».

Η συγκεκριμένη ενημέρωση επιβεβαιώνει ότι η Β’ τάξη, η οποία μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε με τρία τμήματα, πρόκειται να λειτουργήσει με δύο.

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«Οι καθηγητές φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση τους»

Οι γονείς καταγγέλλουν ακόμη στο DEBATER ότι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τη θέση τους.

Όπως υποστηρίζουν, «οι καθηγητές θα χάσουν τη θέση τους αν συνεχίσουν να αντιδρούν», ενώ πλέον, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν λάβει, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου τους έχουν μεταφέρει ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο.

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Την ίδια ώρα, οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, πραγματοποιώντας αποχή από τα μαθήματα και αναρτώντας πανό, σε μια προσπάθεια να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη συγχώνευση των τμημάτων.

«Ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και στο δικό μας σχολείο»

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι σε άλλες σχολικές μονάδες, όπου το ζήτημα των συγχωνεύσεων έγινε γνωστό και υπήρξε δημοσιότητα, τελικά οι συγχωνεύσεις δεν προχώρησαν.

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«Σε πολλά σχολεία που βγήκε πάρα έξω και ακούστηκε σε εφημερίδες και κανάλια τελικά δεν έγινε η συγχώνευση. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και για το δικό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι οι κινητοποιήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σε άλλες περιπτώσεις συνέβαλαν στο να αποτραπούν συγχωνεύσεις και ευελπιστούν ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στη δική τους σχολική μονάδα.

Το ζήτημα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής κοινότητας, με τους γονείς να ζητούν απαντήσεις για τον σχεδιασμό των τμημάτων, τον αριθμό των μαθητών στις αίθουσες και την τύχη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.