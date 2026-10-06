Στην Αθήνα σήμερα ο Ρούμπιο: Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.

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Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ο Μάρκο Ρούμπιο, σε μια από τις σπάνιες στιγμές που φεύγει από τις ΗΠΑ, «σπάει» την παράδοση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία.

Η κίνηση αυτή δείχνει τον αυτόνομο ρόλο που έχουν ελληνοαμερικανικές σχέσεις μακριά από το ελληνοτουρκικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά το σχήμα 3+1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ατζέντα

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 09:00 στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

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Οι τρεις συμφωνίες

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας.

Ειδικότερα, θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

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Παράλληλα, Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Θα υπογραφεί επίσης Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

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Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεξαγωγή του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και τη βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Στην Αθήνα αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στη χρονική συγκυρία της επίσκεψης, με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ρούμπιο: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα»

Πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο της Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι η διμερής σχέση εκτείνεται πέρα από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Στάθηκε ιδιαίτερα στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς και παρουσίασε την επίσκεψη ως ευκαιρία για επαφές με την ελληνική πλευρά. Αναφερόμενος στην Πορτογαλία, υπογράμμισε επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις ΗΠΑ.