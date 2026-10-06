Ο χάρτης των ενεργών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και επενδυτές

Σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και επενδυτές προσφέρει το διαθέσιμο πλέγμα δράσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ και του LEADER, με τα ποσοστά ενίσχυσης να φθάνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και το 80%. Οι ενεργές προσκλήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, από την αγροδιατροφή και τον τουρισμό έως την καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της συμβουλευτικής εταιρίας Anodos Consulting:

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Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το καθεστώς «Αγροδιατροφή» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, το οποίο στηρίζει επενδύσεις τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στη μεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων. Για επενδύσεις στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή προβλέπονται ενισχύσεις από 40% έως 60%, ανάλογα με την περιοχή και την κατηγορία του επενδυτή, ενώ η ενίσχυση μπορεί να φθάσει έως τις 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 75%. Η προθεσμία υποβολής έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Στο προσκήνιο το LEADER

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το LEADER 2023-2027, καθώς έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι πρώτες προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις σε περιοχές όπως η Πέλλα, η Καρδίτσα, η Καβάλα και η Ημαθία. Οι δράσεις μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις στη μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στον τουρισμό, στη βιοτεχνία, τη χειροτεχνία και το εμπόριο, αλλά και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει έως 80%, δημιουργώντας σημαντικό περιθώριο για νέες επενδύσεις στην περιφέρεια.

Παράλληλα, σε περιφερειακό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη στοχευμένες δράσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στη Στερεά Ελλάδα, το πρόγραμμα «Επιχειρώ Στερεά» προβλέπει επιδότηση έως 75% για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 400.000 ευρώ στο καθεστώς De Minimis, ενώ μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να φθάσουν έως 800.000 ευρώ, με ενίσχυση έως 60%. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξωστρέφεια και η εξοικονόμηση ενέργειας. Η υποβολή ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Έμφαση σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη

Ανάλογες δυνατότητες παρέχει η δράση «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας στους Τομείς Προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με επιδότηση 60% για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια λειτουργίας και απασχόλησης και δραστηριοποιούνται σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Στην Κρήτη, η δράση «Καινοτομώ στην Κρήτη» απευθύνεται σε υφιστάμενες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται σε 75%. Η προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026.

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Μεγάλες επενδύσεις στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Για επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας, σημαντικό εργαλείο αποτελεί η δράση για τις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που αφορά τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένους δήμους της Πελοποννήσου. Τα επενδυτικά σχέδια των ΜμΕ μπορούν να κυμαίνονται από 300.000 έως 12 εκατ. ευρώ, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ύψος της επένδυσης μπορεί να φθάσει από 5 έως 40 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 50% έως 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Στο μεταξύ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, όπως αναφέρει η Anodos Consulting, δίνει χώρο και σε επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα, μέσω του καθεστώτος για επενδυτικά σχέδια διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων και αεροσκαφών. Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προβλεπόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν φορολογική υπερέκπτωση δαπανών και ταχεία αδειοδότηση.

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Νέες προσκλήσεις στον ορίζοντα

Το επόμενο διάστημα αναμένονται επιπλέον προσκλήσεις του ΕΣΠΑ και των Περιφερειακών Προγραμμάτων, με έμφαση στις στρατηγικές τεχνολογίες, την άμυνα και ασφάλεια, την έρευνα και καινοτομία, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Όπως εκτιμάται, το εύρος των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων δημιουργεί ένα σημαντικό παράθυρο για επενδύσεις σε διαφορετικούς κλάδους και περιοχές της χώρας. Για τις επιχειρήσεις, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί πλέον η έγκαιρη αξιολόγηση της επιλεξιμότητας, η σωστή προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς αρκετές από τις ενεργές δράσεις ολοκληρώνουν τις υποβολές τους μέσα στους επόμενους μήνες.