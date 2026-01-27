Άρης Μουγκοπέτρος: Έκοψε τα μαλλιά του για καλό σκοπό – «Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα, είναι μια πράξη προσφοράς»

Μία ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Άρης Μουγκοπέτρος, με στόχο να στηρίξει ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη ζωής.

Ο γνωστός μουσικός προχώρησε σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική πράξη, κόβοντας τα μαλλιά του προκειμένου να τα δωρίσει σε καρκινοπαθείς.

Την Τρίτη (27.01.2026), ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας την απόφασή του και στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας.

Παράλληλα, δεν δίστασε να αναφερθεί και στη δική του προσωπική περιπέτεια, μιλώντας ανοιχτά για τον πόνο και τις δυσκολίες που βίωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δύναμης και της συμπαράστασης στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου:

«Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς. Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

“Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός”, λέει ο Άγιος Παΐσιος.

Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο. Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη.

Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο καλλιτέχνης.