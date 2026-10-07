Άρης Δαβαράκης για Βίσση: «Αν δεν τραγουδήσει Καρβέλα, καλύτερα να τραγουδάει στο μπάνιο της»

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook, ο Άρης Δαβαράκης παρεμβαίνει στην κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, υπερασπιζόμενος τη σημασία της κοινής καλλιτεχνικής τους διαδρομής και στρέφοντας την κριτική του στην οικογένεια Κούστα.

Ο στιχουργός ξεκινά αναφέροντας ότι γράφει στίχους από την εφηβεία του και δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος. Κατά την άποψή του, Βίσση και Καρβέλας αποτελούν ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σχήμα, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες τους.

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«Είναι σαν γκρουπ, σαν ροκ συγκρότημα»

«Η Βίσση και ο Καρβέλας, τους αρέσει δεν τους αρέσει, είναι σα γκρουπ, σαν “ροκ συγκρότημα”», γράφει, κάνοντας αναφορά και στη Λίνα.

Στη συνέχεια διατυπώνει την πιο αιχμηρή παρατήρηση της ανάρτησής του:

«Αν, για όποιον λόγο, η Βίσση δεν τραγουδήσει Καρβέλα τον χειμώνα, θα ήταν καλύτερα να τραγουδάει στο μπάνιο της».

Ο Δαβαράκης υποστηρίζει ότι το ρεπερτόριο της τραγουδίστριας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον συνθέτη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχει «400 του Καρβέλα».

Η κοινή διαδρομή και η αγκαλιά στο Καλλιμάρμαρο

Στην ανάρτησή του υπενθυμίζει επίσης την προσωπική τους ιστορία: τον έρωτα, τον γάμο, το διαζύγιο και την κόρη τους, Σοφία Καρβέλα.

Παράλληλα, ανακαλεί την κοινή τους εμφάνιση στο Καλλιμάρμαρο, γράφοντας ότι βγήκαν αγκαλιασμένοι, εκθειάζοντας ο ένας τον άλλον.

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Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αναδείξει το βάθος μιας σχέσης που, όπως τονίζει, συνδυάζει μισό αιώνα καλλιτεχνικής και ανθρώπινης συνύπαρξης.

Η σκληρή κριτική στην οικογένεια Κούστα

Ο στιχουργός συνδέει τη σημερινή ένταση με την παρουσία του «εφοπλιστικού κόσμου» στη ζωή της Βίσση και χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «χυδαίος νεοπλουτισμός» για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την κρίση του, δαπανώνται εκατομμύρια στον χώρο του θεάματος.

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Επικρίνει ακόμη τη φράση «εισπράξαμε 7 και ξοδέψαμε 10 εκατομμύρια», την οποία παραθέτει χωρίς να κατονομάζει στην ανάρτησή του ποιος την είπε.

Κλείνοντας, διατυπώνει μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση:

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«Η οικογένεια Κούστα, αν δεν προσέξουν οι δύο καλλιτέχνες, μπορεί να καταστρέψει όχι μία, αλλά δύο καριέρες…».

Οι αναφορές αυτές αποτελούν την προσωπική εκτίμηση του Δαβαράκη για τις εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στους δύο καλλιτέχνες.