Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ένας από Λονδίνο και δύο από Ελλάδα οι υποψήφιοι αγοραστές του σπιτιού της

Το ιστορικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη επί της οδού Στησιχόρου, το οποίο συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή της «εθνικής μας σταρ», πωλείται για δεύτερη φορά, με την αξία του να υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεσίτης Νίκος Σπετσιώτης, ο οποίος έχει αναλάβει την πώληση, αποκάλυψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» σημαντικές λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Πωλείται για 2η φορά το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Στησιχόρου – 4 εκατ. ευρώ η αρχική τιμή

Σύμφωνα με τον γνωστό μεσίτη, πρόκειται για ένα ρετιρέ 290 τ.μ., στον τέταρτο όροφο, με θέα στο Ζάππειο. Το διαμέρισμα διαθέτει επίσης μεγάλο κλειστό πάρκινγκ, κάτι σπάνιο για την κεντρική περιοχή.

Όπως τόνισε ο κ. Σπετσιώτης, ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρεις σοβαροί υποψήφιοι: δύο Έλληνες πλοιοκτήτες και μία ιδιαίτερα γνωστή οικογένεια από το Λονδίνο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ηθοποιός εγκαταστάθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα το 1962 και η ζωή της στο ρετιρέ ήταν γεμάτη λάμψη, καθώς η αναγραφή στο κουδούνι έγραφε απλώς «Αλίκη».

Μετά τον γάμο της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ το 1965, το επτά δωματίων διαμέρισμα μεταμορφώθηκε σε έναν προσωπικό παράδεισο, γεμάτο αντίκες, καθρέφτες και διακοσμητικά που θύμιζαν θεατρική σκηνή.

Σχετικά με τα θρυλικά έπιπλα της σταρ, ο μεσίτης ανέφερε ότι η τελευταία ιδιοκτήτρια είχε κάνει αλλαγές, αλλά διατηρήθηκε το μπουντουάρ της Αλίκης, ενώ για τα αρχικά έπιπλα υπάρχουν σενάρια ότι πουλήθηκαν μαζί με το ακίνητο ή αφαιρέθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: