Λέκκας για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: «Δεν σχετίζονται με σεισμό – Χρειάζεται άμεση διερεύνηση»

Θέση για τις ρωγμές σε κατοικίες στην Κυψέλη, πήρε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤNews ανέφερε πως το φαινόμενο οφείλεται στις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και στις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας του Μετρό.

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«Σε ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση των γεωλογικών συνθηκών, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές αστοχίες» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια, όμως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα».

Παράλληλα, ο Ευθύμιος Λέκκας είπε πως τέτοιου είδους αστοχίες μπορούν να περιοριστούν μόνο με ιδιαίτερα λεπτομερείς και στοχευμένες γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες πριν από την έναρξη των έργων.