Χαλκίδα: Εξιχνιάσθηκε ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2024 – Πώς έφτασαν στα ίχνη των δραστών οι Αρχές

Στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2024 στην Χαλκίδα προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, η εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση ένοπλης ληστείας, η οποία διαπράχθηκε απογευματινές ώρες της 04-05-2024 (ανήμερα Μ. Σαββάτου), σε βάρος υπαλλήλων καταστήματος σούπερ μάρκετ στη Χαλκίδα (σε ώρα που το κατάστημα είχε κλείσει για το κοινό), κατά τη διάρκεια της οποίας αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό.

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Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν από την πρόοδο της προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν δύο (2) εκ των τριών εμπλεκομένων. Πρόκειται για ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες της 06-05-2024 (δύο ημέρες αργότερα) εντός αγροτεμαχίου περιοχής της Δροσιάς Χαλκίδας, ως σχετιζόμενα με την διερευνώμενη υπόθεση και κατασχέθηκαν ένα κράνος μηχανής, ένα πιστόλι (replica), δύο ζεύγη γαντιών και μία χειρουργική – ιατρική μάσκα.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.