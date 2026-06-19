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Σοκ στη Λάρισα: Άνδρας βγήκε ολόγυμνος στο κέντρο της πόλης και παρενοχλούσε περαστικούς

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες τον κάλυψαν με σεντόνι

Σοκ στη Λάρισα: Άνδρας βγήκε ολόγυμνος στο κέντρο της πόλης και παρενοχλούσε περαστικούς
Πηγή: Onlarissa.gr
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Πανικός προκλήθηκε στη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06), όταν ένας 26χρονος άνδρας εντοπίστηκε ολόγυμνος στην οδό Αυξεντίου, κοντά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με όσα γράφει το onlarissa.gr, ο άνδρας φέρεται να παρενοχλούσε διερχόμενους πολίτες και να προχωρούσε σε άσεμνες πράξεις. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό.

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Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν τον 26χρονο, αρχικά τον κάλυψαν με ένα σεντόνι για να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ έπειτα προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για την κατάσταση του άνδρα.

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