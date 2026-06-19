Θάσος: Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή
Ο άνδρας φέρεται να χτύπησε το κεφάλι του κατά την πτώση
Ένας 41χρονος Ρουμανός έπεσε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή του Θεολόγου στη Θάσο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας φέρεται να έπεσε σε μία βραχώδη περιοχή με φυσική πισίνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε άνδρας έπειτα από τραυματισμό του σε βραχώδη περιοχή στο Θεολόγο Θάσου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2026
Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Έπειτα ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίσθηκε στο κέντρο Υγείας της Θάσου.
πηγή στην Google
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