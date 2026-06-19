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ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή

Ο άνδρας φέρεται να χτύπησε το κεφάλι του κατά την πτώση

Θάσος: Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή
DEBATER NEWSROOM

Ένας 41χρονος Ρουμανός έπεσε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή του Θεολόγου στη Θάσο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας φέρεται να έπεσε σε μία βραχώδη περιοχή με φυσική πισίνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.

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Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Έπειτα ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίσθηκε στο κέντρο Υγείας της Θάσου.

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