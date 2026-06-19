Θάσος: Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή

Ένας 41χρονος Ρουμανός έπεσε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή του Θεολόγου στη Θάσο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας φέρεται να έπεσε σε μία βραχώδη περιοχή με φυσική πισίνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.

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Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε άνδρας έπειτα από τραυματισμό του σε βραχώδη περιοχή στο Θεολόγο Θάσου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2026

Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Έπειτα ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίσθηκε στο κέντρο Υγείας της Θάσου.