Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 3% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τη βούληση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.