ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν

Τι έδειξαν οι πρώτες πρωινές συναλλαγές

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
DEBATER NEWSROOM

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 3% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τη βούληση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

