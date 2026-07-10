Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,84%, στα 242,89 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται τα διεθνή χρηματιστήρια με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στη Μέση Ανατολή, μετά την αναζωπύρωση της έντασης.

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Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.513,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.514,39 μονάδες (+0,89%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 0,95%, από τις αρχές Ιουλίου κερδίζει 2,17%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 18,51%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 242,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.848.457 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,13%.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+5,38%), των ΕΛΠΕ (+4,02%), του ΟΤΕ (+3,10%) της Alpha Bank (+1,83%), της Κύπρου (+1,80%) και της Εθνικής (+1,77%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-3,19%), της ΔΕΗ (-1,52%), του ΔΑΑ (-0,95%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,89%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.020.980 και 7.076.192 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 39,29 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 28,97 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 39 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+14,67%) και ΥΚΝΟΤ (+6,56%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-8,72%) και Alpha Αστικά Ακίνητα (-5,39%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:14,1800 +1,00%

ALLWYN:13,3600 +0,07%

ΚΥΠΡΟΥ:10,1800 +1,80%

CREDIA BANK:1,1260 +0,18%

METLEN:40,7800 +1,24%

OPTIMA:10,3500 +0,68%

ΤΙΤΑΝ: 50,9000 +1,09%

ALPHA BANK: 4,1100 +1,83%

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 -0,72%

VIOHALCO: 17,7800 -0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,4000 -0,89%

ΔΑΑ:10,4100 -0,95%

ΔΕΗ: 23,2600 -1,52%

COCA COLA HBC:57,2000 +0,18%

ΕΛΠΕ: 11,3900 +4,02%

ELVALHALCOR: 4,9000 +1,24%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,8000 +1,77%

ΕΥΔΑΠ: 12,1400 -3,19%

EUROBANK: 4,3840 +1,01%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 +0,23%

MOTOR OIL: 47,0000 +5,38%

JUMBO: 22,7000 +1,34%

ΟΛΠ:44,9000 +1,24%

ΟΤΕ: 19,6400 +3,10%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,2500 +0,33%