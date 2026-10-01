Ενεργειακό κόστος: Οι προτάσεις του ΣΕΒ στο τραπέζι του ΥΠΕΝ για τη στήριξη της βιομηχανίας

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία και οι δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ηγεσία του ΣΕΒ, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΝ, στη συνάντηση εξετάστηκαν οι προτάσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, υπό τις συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή.

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Ενεργειακό κόστος και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της κρίσης στο κόστος ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η ηγεσία του ΣΕΒ παρουσίασε τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών επιβαρύνσεων στη βιομηχανία. Στην ενημέρωση για τη σύσκεψη δεν εξειδικεύονται οι προτάσεις ούτε ανακοινώνονται συγκεκριμένα μέτρα.

Οι παράμετροι για τη στήριξη της βιομηχανίας

Από την πλευρά του υπουργείου επισημάνθηκε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας.

Όπως τονίστηκε, στον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη δύο βασικές παράμετροι: οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής συζήτησης οι παρεμβάσεις για την ενέργεια. Διαβάστε επίσης τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την επιδότηση του diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχαν:

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Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου .

. Ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος .

. Η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα.

Τον ΣΕΒ εκπροσώπησαν ο πρόεδρός του, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ράνια Αικατερινάρη.