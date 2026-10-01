Επίδομα Παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ανοίγει την Δευτέρα η πλατφόρμα

Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε την έκτακτη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού (Α21) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να καταβληθεί εκτάκτως το Επίδομα Παιδιού Α21 σε όσους δικαιούχους οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία.

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Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026.

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ ΑΕ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να καταβληθούν 70.584.787,15 ευρώ σε 422.148 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού (Α21).