Πιερρακάκης: «Τα μέτρα ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας» – Τι είπε για ακρίβεια, ρεύμα και νέες παρεμβάσεις

Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη διεύρυνση της στήριξης προς τους συνταξιούχους και στον στόχο μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά 30% αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και στη Λένα Φλυτζάνη, ο υπουργός ανέλυσε τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.

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«Αυτά τα μέτρα ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ανάσα σε κάθε κοινωνική ομάδα, με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Η ενίσχυση των συνταξιούχων και των Δημοσίων υπαλλήλων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά, καθώς και στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων κατά περίπου 270.000 άτομα από τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις υπέρ των Δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών, των ενστόλων και των υγειονομικών.

Το σύνολο των κυβερνητικών εξαγγελιών, από τις συντάξεις και τους μισθούς έως τη φορολογία και τη στέγαση, περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

«Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα», τόνισε ο υπουργός.

Πιερρακάκης: Στόχος η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική στρατηγική κινείται ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις: στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και στον περιορισμό βασικών δαπανών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

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Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε τον στόχο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%, ο οποίος αναμένεται να εξειδικευτεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι, εκτός από τα μέτρα βραχυπρόθεσμης στήριξης, χρειάζονται επενδύσεις στις υποδομές ηλεκτρισμού και στην αποθήκευση ενέργειας.

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Όπως εξήγησε, η βελτίωση των ενεργειακών υποδομών μπορεί να προσφέρει ισχυρότερη και περισσότερο βιώσιμη στήριξη σε βάθος χρόνου.

«Να έχεις μια χώρα που δίνει το χέρι, όχι που κουνάει το δάχτυλο», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Κυριάκου Πιερρακάκη.

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«Δεν υπάρχει τώρα άλλος δημοσιονομικός χώρος»

Ερωτηθείς εάν υπάρχει πιθανότητα ανακοίνωσης πρόσθετων μέτρων, ο υπουργός απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος έχει ήδη αξιοποιηθεί.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το τελικό ποσό των παρεμβάσεων είναι μεγαλύτερο από εκείνο που είχε αρχικά προγραμματιστεί, καθώς προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την αναγνώριση πρόσθετων δαπανών.

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«Κάθε φορά που υπάρχει ο όποιος χώρος, αυτός επιστρέφει πίσω στην κοινωνία», τόνισε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των ανακοινωθέντων μέτρων, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για απλές υποσχέσεις.

«Δεν υπάρχουν υποσχετικές. Τα μέτρα δρομολογούνται και οριοθετούνται», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αξιοπιστία στην εφαρμογή αποτελεί σημαντική κατάκτηση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Αναλυτικά παραδείγματα για τους δικαιούχους και τα ποσά που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις παρουσιάζονται στον οδηγό του DEBATER για τους κερδισμένους των μέτρων της ΔΕΘ.

Τι είπε για όσους θεωρούν ότι δεν καλύπτονται από τα μέτρα

Σχετικά με τις κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες που υποστηρίζουν ότι δεν είδαν τον εαυτό τους στις εξαγγελίες, ο υπουργός εκτίμησε ότι τα μέτρα έχουν ευρεία κάλυψη.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα αιτήματα που κατατίθενται από τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς είναι πάντοτε περισσότερα από τις δυνατότητες ανταπόκρισης του κράτους.

Όπως είπε, αρκετές από τις παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις προέκυψαν μέσα από τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους της αγοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αλλαγές στην προκαταβολή φόρου, στο τέλος επιτηδεύματος και στο τεκμαρτό εισόδημα.

Η αναλυτική εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο αποτυπώνεται στο σύνολο των φορολογικών και εισοδηματικών μέτρων που παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών.

Γιατί το επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο μετατίθεται

Για το επίδομα Χριστουγέννων στους Δημοσίους υπαλλήλους, ο Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί άμεσα, καθώς δεν υπάρχει ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος για το 2026.

Η σχετική παρέμβαση συνδέεται με τον δημοσιονομικό χώρο του 2027 και, σύμφωνα με όσα ανέφερε, θα εφαρμοστεί τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς.

Για το 2026, προτεραιότητα δόθηκε στην αύξηση της ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους από τα 300 στα 400 ευρώ και στην προσθήκη περίπου 270.000 νέων δικαιούχων.

«Το καθετί γίνεται τη στιγμή που μπορούμε», σημείωσε ο υπουργός.

Πώς θα λειτουργεί ο επενδυτικός «κουμπαράς»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον νέο Επενδυτικό Λογαριασμό για τα παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τον μεταρρύθμιση και όχι απλώς ένα ακόμη οικονομικό μέτρο.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε, για κάθε ευρώ που θα καταθέτει εθελοντικά μια οικογένεια, μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ τον χρόνο, το κράτος θα καταβάλλει ένα επιπλέον ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο θα διπλασιάζεται η αποταμίευση της οικογένειας, ώστε το παιδί να διαθέτει ένα πρώτο κεφάλαιο όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για αποταμίευση και επένδυση, ενώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα γέννησης και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οικογένειες.

«Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα. Όλα τα μέτρα συνθέτουν ένα παζλ», ανέφερε.

Η απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ρωτήθηκε και για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, απαντώντας ότι σέβεται το πρόσωπο και το δικαίωμά του να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «η πολιτική αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν», υπογραμμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δύο φορές εκλεγμένος πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με λαϊκή νομιμοποίηση.

Κατά τον υπουργό, η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και από την εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν.