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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 2,51% μετά τα υψηλά 17 ετών – Πιέσεις στις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας, με τις τραπεζικές μετοχές στο επίκεντρο των πωλήσεων – Στα 508,63 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 2,51% μετά τα υψηλά 17 ετών – Πιέσεις στις τράπεζες
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 2,51% και να κλείνει στις 2.669,72 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας.

Η υποχώρηση ήρθε μία ημέρα μετά την καταγραφή νέων υψηλών 17 ετών, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, κατά το οποίο ο βασικός δείκτης είχε ενισχυθεί συνολικά κατά 3,64%.

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Οι πωλήσεις εκδηλώθηκαν σε αρνητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Επιφυλακτικότητα επικρατούσε και στο άνοιγμα της Wall Street.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρος άνω των 508 εκατ. ευρώ

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 508,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 66.423.646 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,62%, ενώ μικρότερες ήταν οι απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον αντίστοιχο δείκτη να κλείνει στο -0,62%.

Η εικόνα στο σύνολο της αγοράς ήταν κυρίως πτωτική:

  • 37 μετοχές ενισχύθηκαν.
  • 71 μετοχές υποχώρησαν.
  • 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων οι τραπεζικές μετοχές

Οι τραπεζικοί τίτλοι δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις, με τη Eurobank να υποχωρεί κατά 4,86%, την Alpha Bank κατά 4,32% και την Εθνική κατά 4,23%.

Η Πειραιώς έκλεισε με απώλειες 2,92%, ενώ η Optima Bank υποχώρησε κατά 0,88%. Αμετάβλητη, στο 1,01 ευρώ, παρέμεινε η CrediaBank.

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Εκτός τραπεζικού κλάδου, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-4,32%), η Coca-Cola HBC (-3,31%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,24%).

Οι μετοχές που κινήθηκαν ανοδικά

Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με κέρδη.

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Η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,53%, η Allwyn κατά 0,88%, η ΕΥΔΑΠ κατά 0,81%, η Aktor κατά 0,72% και η Elvalhalcor κατά 0,40%.

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Medicon (+12,55%) και η ΕΛΒΕ (+4,93%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Doppler (-9,17%) και η Space Hellas (-9,05%).

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Eurobank και Alpha Bank πρώτες σε όγκο συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 22.888.465 μετοχές, και η Alpha Bank, με 9.619.178 μετοχές.

Σε αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Eurobank με 109,99 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική με 91,76 εκατ. ευρώ.

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Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

ΜετοχήΤιμή κλεισίματος (€)Μεταβολή
AKTOR9,7400+0,72%
ALLWYN11,5000+0,88%
Κύπρου10,9000-0,82%
CrediaBank1,01000,00%
Metlen48,3600-1,63%
Optima Bank14,6500-0,88%
Τιτάν47,9000-2,00%
Alpha Bank4,6500-4,32%
Aegean Airlines11,1600-1,50%
Viohalco17,7200-0,56%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ42,9600-3,24%
ΔΑΑ12,4000-4,32%
ΔΕΗ22,8200-1,72%
Coca-Cola HBC49,7000-3,31%
ΕΛΠΕ18,2500-2,04%
Elvalhalcor3,7750+0,40%
Εθνική17,0950-4,23%
ΕΥΔΑΠ12,4200+0,81%
Eurobank4,7000-4,86%
Lamda Development6,2500-1,57%
Motor Oil67,8500-2,58%
Jumbo25,2400+1,53%
ΟΛΠ48,1000-1,23%
ΟΤΕ19,3000-1,43%
Πειραιώς10,6500-2,92%

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