Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 2,51% μετά τα υψηλά 17 ετών – Πιέσεις στις τράπεζες
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας, με τις τραπεζικές μετοχές στο επίκεντρο των πωλήσεων – Στα 508,63 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών.
Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 2,51% και να κλείνει στις 2.669,72 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας.
Η υποχώρηση ήρθε μία ημέρα μετά την καταγραφή νέων υψηλών 17 ετών, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, κατά το οποίο ο βασικός δείκτης είχε ενισχυθεί συνολικά κατά 3,64%.
Οι πωλήσεις εκδηλώθηκαν σε αρνητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Επιφυλακτικότητα επικρατούσε και στο άνοιγμα της Wall Street.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρος άνω των 508 εκατ. ευρώ
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 508,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 66.423.646 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,62%, ενώ μικρότερες ήταν οι απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον αντίστοιχο δείκτη να κλείνει στο -0,62%.
Η εικόνα στο σύνολο της αγοράς ήταν κυρίως πτωτική:
- 37 μετοχές ενισχύθηκαν.
- 71 μετοχές υποχώρησαν.
- 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.
Στο επίκεντρο των πιέσεων οι τραπεζικές μετοχές
Οι τραπεζικοί τίτλοι δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις, με τη Eurobank να υποχωρεί κατά 4,86%, την Alpha Bank κατά 4,32% και την Εθνική κατά 4,23%.
Η Πειραιώς έκλεισε με απώλειες 2,92%, ενώ η Optima Bank υποχώρησε κατά 0,88%. Αμετάβλητη, στο 1,01 ευρώ, παρέμεινε η CrediaBank.
Εκτός τραπεζικού κλάδου, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-4,32%), η Coca-Cola HBC (-3,31%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,24%).
Οι μετοχές που κινήθηκαν ανοδικά
Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με κέρδη.
Η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,53%, η Allwyn κατά 0,88%, η ΕΥΔΑΠ κατά 0,81%, η Aktor κατά 0,72% και η Elvalhalcor κατά 0,40%.
Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Medicon (+12,55%) και η ΕΛΒΕ (+4,93%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Doppler (-9,17%) και η Space Hellas (-9,05%).
Eurobank και Alpha Bank πρώτες σε όγκο συναλλαγών
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 22.888.465 μετοχές, και η Alpha Bank, με 9.619.178 μετοχές.
Σε αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Eurobank με 109,99 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική με 91,76 εκατ. ευρώ.
Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης
|Μετοχή
|Τιμή κλεισίματος (€)
|Μεταβολή
|AKTOR
|9,7400
|+0,72%
|ALLWYN
|11,5000
|+0,88%
|Κύπρου
|10,9000
|-0,82%
|CrediaBank
|1,0100
|0,00%
|Metlen
|48,3600
|-1,63%
|Optima Bank
|14,6500
|-0,88%
|Τιτάν
|47,9000
|-2,00%
|Alpha Bank
|4,6500
|-4,32%
|Aegean Airlines
|11,1600
|-1,50%
|Viohalco
|17,7200
|-0,56%
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|42,9600
|-3,24%
|ΔΑΑ
|12,4000
|-4,32%
|ΔΕΗ
|22,8200
|-1,72%
|Coca-Cola HBC
|49,7000
|-3,31%
|ΕΛΠΕ
|18,2500
|-2,04%
|Elvalhalcor
|3,7750
|+0,40%
|Εθνική
|17,0950
|-4,23%
|ΕΥΔΑΠ
|12,4200
|+0,81%
|Eurobank
|4,7000
|-4,86%
|Lamda Development
|6,2500
|-1,57%
|Motor Oil
|67,8500
|-2,58%
|Jumbo
|25,2400
|+1,53%
|ΟΛΠ
|48,1000
|-1,23%
|ΟΤΕ
|19,3000
|-1,43%
|Πειραιώς
|10,6500
|-2,92%
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