Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 2,51% μετά τα υψηλά 17 ετών – Πιέσεις στις τράπεζες

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 2,51% και να κλείνει στις 2.669,72 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας.

Η υποχώρηση ήρθε μία ημέρα μετά την καταγραφή νέων υψηλών 17 ετών, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, κατά το οποίο ο βασικός δείκτης είχε ενισχυθεί συνολικά κατά 3,64%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πωλήσεις εκδηλώθηκαν σε αρνητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Επιφυλακτικότητα επικρατούσε και στο άνοιγμα της Wall Street.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρος άνω των 508 εκατ. ευρώ

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 508,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 66.423.646 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,62%, ενώ μικρότερες ήταν οι απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον αντίστοιχο δείκτη να κλείνει στο -0,62%.

Η εικόνα στο σύνολο της αγοράς ήταν κυρίως πτωτική:

37 μετοχές ενισχύθηκαν.

ενισχύθηκαν. 71 μετοχές υποχώρησαν.

υποχώρησαν. 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων οι τραπεζικές μετοχές

Οι τραπεζικοί τίτλοι δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις, με τη Eurobank να υποχωρεί κατά 4,86%, την Alpha Bank κατά 4,32% και την Εθνική κατά 4,23%.

Η Πειραιώς έκλεισε με απώλειες 2,92%, ενώ η Optima Bank υποχώρησε κατά 0,88%. Αμετάβλητη, στο 1,01 ευρώ, παρέμεινε η CrediaBank.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός τραπεζικού κλάδου, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-4,32%), η Coca-Cola HBC (-3,31%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,24%).

Οι μετοχές που κινήθηκαν ανοδικά

Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με κέρδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,53%, η Allwyn κατά 0,88%, η ΕΥΔΑΠ κατά 0,81%, η Aktor κατά 0,72% και η Elvalhalcor κατά 0,40%.

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Medicon (+12,55%) και η ΕΛΒΕ (+4,93%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Doppler (-9,17%) και η Space Hellas (-9,05%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Eurobank και Alpha Bank πρώτες σε όγκο συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 22.888.465 μετοχές, και η Alpha Bank, με 9.619.178 μετοχές.

Σε αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Eurobank με 109,99 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική με 91,76 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Μετοχή Τιμή κλεισίματος (€) Μεταβολή AKTOR 9,7400 +0,72% ALLWYN 11,5000 +0,88% Κύπρου 10,9000 -0,82% CrediaBank 1,0100 0,00% Metlen 48,3600 -1,63% Optima Bank 14,6500 -0,88% Τιτάν 47,9000 -2,00% Alpha Bank 4,6500 -4,32% Aegean Airlines 11,1600 -1,50% Viohalco 17,7200 -0,56% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,9600 -3,24% ΔΑΑ 12,4000 -4,32% ΔΕΗ 22,8200 -1,72% Coca-Cola HBC 49,7000 -3,31% ΕΛΠΕ 18,2500 -2,04% Elvalhalcor 3,7750 +0,40% Εθνική 17,0950 -4,23% ΕΥΔΑΠ 12,4200 +0,81% Eurobank 4,7000 -4,86% Lamda Development 6,2500 -1,57% Motor Oil 67,8500 -2,58% Jumbo 25,2400 +1,53% ΟΛΠ 48,1000 -1,23% ΟΤΕ 19,3000 -1,43% Πειραιώς 10,6500 -2,92%

Διαβάστε όλες τις τελευταίες οικονομικές ειδήσεις στο DEBATER.