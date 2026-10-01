Lidl Ελλάς: Με το πιο οικονομικό καρότσι, παραμένει σταθερά δίπλα στο ελληνικό νοικοκυριό με διπλή δέσμευση εξοικονόμησης
Ανεξάρτητη έρευνα επιβεβαιώνει το χαμηλότερο συνολικό κόστος αγορών, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να απορροφά την αξία του ΦΠΑ για ακόμη έναν μήνα
Σε μια εποχή που οι υψηλές τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να απαντά με πράξεις, κάνοντας τις εβδομαδιαίες αγορές πιο προσιτές από ποτέ. Με κεντρικό μήνυμα «Το πιο οικονομικό καρότσι, γιατί αξίζει!», η εταιρεία αναδεικνύει τη διαχρονική της αφοσίωση να προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας κορυφαίες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών και διαφάνεια.
Ανεξάρτητη έρευνα IWD: Επιβεβαίωση για το πιο οικονομικό καρότσι
Η δέσμευση της Lidl Ελλάς για το πιο οικονομικό καρότσι επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έρευνα της ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών IWD. Στο πλαίσιο δειγματοληψίας τιμών σε 44 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε σε 4 καταστήματα της Αθήνας (δύο Lidl και δύο ανταγωνιστικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ) κατά την περίοδο 31.08.2026 – 05.09.2026, το συνολικό κόστος του καροτσιού της Lidl αναδείχθηκε σημαντικά χαμηλότερο.
Το όφελος για τους καταναλωτές προκύπτει απευθείας από τη διαφορά του συνολικού κόστους των 44 βασικών προϊόντων, αποδεικνύοντας ότι η επιλογή της Lidl Ελλάς προσφέρει απτή και μετρήσιμη εξοικονόμηση στις καθημερινές αγορές.
Παράταση της ενέργειας «Δώρο ο ΦΠΑ» και τον Οκτώβριο
Συνεχίζοντας τη στρατηγική στήριξης των καταναλωτών, η Lidl Ελλάς δίνει περαιτέρω ώθηση στην εξοικονόμηση των νοικοκυριών. Μετά την επιτυχημένη έναρξη της ενέργειας τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοινώνει την παράταση της πρωτοβουλίας «Δώρο ο ΦΠΑ» για όλο τον μήνα Οκτώβριο σε πάνω από 50 βασικά προϊόντα.
- Άμεση μείωση στο ράφι: Η έκπτωση είναι ίση με την αξία του ΦΠΑ και εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πάνω από 50 βασικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης.
- Πανελλαδική ισχύς: Οι μειωμένες τιμές θα ισχύουν σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Lidl Ελλάς καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου.
- Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς: Κάθε νοικοκυριό απολαμβάνει ποιοτικές επιλογές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
Σταθερά δίπλα στον καταναλωτή με διαφάνεια και συνέπεια
Η Lidl Ελλάς παραμένει προσηλωμένη στο να κρατά τις τιμές χαμηλά και τις αγορές προσιτές για κάθε οικογένεια. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη υπεροχή του καροτσιού της με στοχευμένες ενέργειες όπως το «Δώρο ο ΦΠΑ», η εταιρεία συνεχίζει να αποδεικνύει στην πράξη ότι το πιο οικονομικό καρότσι βρίσκεται σταθερά στα Lidl — γιατί αξίζει!
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