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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Η συναλλαγή με την EDP περιλαμβάνει αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα σε λειτουργία, καθώς και δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029.

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία
Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ
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Την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την EDP για την απόκτηση χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία ανακοίνωσε η ΔΕΗ, ενισχύοντας την παρουσία της στην ενεργειακή αγορά της χώρας.

Η συμφωνία, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο, περιλαμβάνει 175,4 MW έργων σε λειτουργία και ακόμη 101,9 MW φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη.

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Η επένδυση εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2030 του ομίλου για τη γεωγραφική επέκταση και την ενδυνάμωση του πράσινου χαρτοφυλακίου του στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα σε λειτουργία

Από τα έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, τα 130,5 MW αφορούν αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, τα συγκεκριμένα πάρκα διαθέτουν υψηλό συντελεστή απόδοσης, ο οποίος φτάνει έως και το 33%.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 44,9 MW στις περιοχές Pakoslaw και Recz. Τα έργα αυτά επωφελούνται από μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους.

Δύο νέα φωτοβολταϊκά έργα με ορίζοντα το 2029

Η συναλλαγή περιλαμβάνει επιπλέον δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος 101,9 MW, με εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας το 2029.

Τα έργα αξιοποιούν τη μέθοδο cable pooling, μοιραζόμενα την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα. Πρόκειται, δηλαδή, για συνδυασμό αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μέσω κοινής υποδομής σύνδεσης στο δίκτυο.

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Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου

Κατηγορία έργωνΙσχύςΚατάσταση
Αιολικά πάρκα130,5 MWΣε λειτουργία
Φωτοβολταϊκά πάρκα44,9 MWΣε λειτουργία
Δύο φωτοβολταϊκά έργα101,9 MWΥπό ανάπτυξη, με εκτιμώμενη λειτουργία το 2029
Σύνολο277,3 MW

Ενίσχυση της παρουσίας της ΔΕΗ στην Πολωνία

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΔΕΗ προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της τόσο λειτουργούσες μονάδες ΑΠΕ όσο και έργα που προβλέπεται να ενισχύσουν την παραγωγική της παρουσία τα επόμενα χρόνια.

Όπως επισημαίνει ο όμιλος, η συναλλαγή υπηρετεί τον σχεδιασμό για την επέκτασή του στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

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