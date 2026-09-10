Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο – Στα 105 δολάρια το Μπρεντ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα ισχυρή άνοδο την Πέμπτη (10/9), με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, μία ημέρα μετά το αντίστοιχο άλμα του Μπρεντ.

Περίπου στις 15:50, ώρα Ελλάδας, το West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Οκτωβρίου ενισχυόταν κατά 4,39%, φτάνοντας στα 100,27 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει από τον Μάιο.

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Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Νοεμβρίου, το οποίο ενισχυόταν κατά 3,73%, στα 104,99 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 105,84 δολάρια.

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή πιέζουν τις αγορές

Η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην παραγωγή και στη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, οδηγώντας σε απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Η τιμή αναφοράς άγγιξε την Τετάρτη τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Η νέα ενεργειακή αναταραχή ενισχύει παράλληλα τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και για επιβάρυνση του κόστους καυσίμων, μεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας.