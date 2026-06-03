Ξανά σε ανοδική τροχιά το πετρέλαιο μετά την αναζωπύρωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο

Ανοδικά κινούνται και πάλι σήμερα Τετάρτη 3/6 οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την ώρα βέβαια που η Ουάσιγκτον επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη παραμένουν σε εξέλιξη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν κατά 1,05 δολάρια ή 1,09%, φθάνοντας στα 97,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο κατά 1,01 δολάριο ή 1,08%, φθάνοντας στα 94,77 δολάρια ανά βαρέλι.

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Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ έπεσαν απότομα ή διασπάστηκαν εν πτήσει, ενώ αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι που στόχευαν σε περιφερειακούς στόχους απέτυχαν και τρεις πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν.

Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε επίσης ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν πολιτικά πλοία σε περιφερειακά ύδατα και αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, και πραγματοποίησε επιθέσεις στο νησί Κεσμ κοντά στο Στενό του Ορμούζ μετά από απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) της χώρας επιτέθηκε στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, καθώς και σε μια αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε μια άγνωστη περιφερειακή χώρα χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε απάντηση σε αυτό που το IRGC περιέγραψε ως αμερικανική επίθεση σε έναν πύργο επικοινωνιών νότια του Κεσμ.

Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι όλες οι επιθέσεις απέτυχαν και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρέμειναν έτοιμες να αποκρούσουν την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι κατέληξαν σε μια προσωρινή αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συμφωνία. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη δεν έχει επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει.