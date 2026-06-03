“Φλέγεται” ο Περσικός: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ έπληξαν τάνκερ και το νησί Κεσμ

Σε επικίνδυνο σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και οι διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου.

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Εν τω μεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και drones. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ κοντά στα Στενά του Ορμούζ και η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Επίσης, σήμερα Τετάρτη 3/6 αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχίσουν στην Ουάσινγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανταλλαγή χτυπημάτων στον Περσικό Κόλπο

Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε όταν οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πύραυλο Hellfire δεξαμενόπλοιο με σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς το ιρανικό πετρελαϊκό τερματικό στο νησί Χαργκ.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM), το πλοίο παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. U.S. forces disabled an oil tanker headed for an Iranian port after the vessel allegedly ignored repeated warnings for nearly 24 hours.



Newly released CENTCOM footage shows the moment a Hellfire missile strikes the ship's engine room, stopping the tanker before it could reach… pic.twitter.com/7D972fP5fD— Fox News (@FoxNews) June 2, 2026

Η Τεχεράνη απάντησε αρχικά πλήττοντας εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

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Ωστόσο, η πιο σοβαρή κλιμάκωση ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα, όταν οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κεσμ, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την επιτήρηση της θαλάσσιας διόδου του Ορμούζ.

Το Ιράν αντέδρασε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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Η Τεχεράνη μιλά για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, καθώς και το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Iran just bombed U.S. military bases in Kuwait.



Marco Rubio said the war was over this morning. pic.twitter.com/45yGkcwYLr ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 2, 2026

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν ότι υπήρξαν επιτυχημένα πλήγματα. Σύμφωνα με τη CENTCOM, τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από κοινού από αμερικανικά και μπαχρεϊνά συστήματα αεράμυνας, ενώ οι πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ είτε διαλύθηκαν στον αέρα είτε έπεσαν πριν φτάσουν στους στόχους τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι «όλες οι ιρανικές επιθέσεις απέτυχαν», ενώ διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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Παρά ταύτα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα χτυπήματα αποτελούν μόνο μια «αρχική απάντηση» και ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική ενέργεια θα προκαλέσει «πολύ πιο σκληρή αντίδραση».

Νέα επίθεση με drones κατά αμερικανικών δυνάμεων

Λίγες ώρες μετά τα πυραυλικά πλήγματα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι απέκρουσε και δεύτερο κύμα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κανένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν πέτυχε τον στόχο του και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση κινδυνεύει να περάσει σε νέα φάση, με συχνότερες επιθέσεις και αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, τόσο αμερικανικές όσο και ιρανικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι οι διπλωματικές επαφές δεν έχουν διακοπεί.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, διαψεύδοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών περί πλήρους αναστολής τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι εξακολουθεί να θεωρεί εφικτή μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας «εντός της επόμενης εβδομάδας».

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι η στάση του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, η κατάσταση μπορεί να οδηγηθεί σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.

Μέση Ανατολή: Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν και την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και drones προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν κατά 1,05 δολάρια ή 1,09%, φθάνοντας στα 97,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο κατά 1,01 δολάριο ή 1,08%, φθάνοντας στα 94,77 δολάρια ανά βαρέλι.