“Βόμβα” στο πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής – Ξεπέρασε τα 112 δολάρια το Brent

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, που αύξησαν τις ανησυχίες.

Ειδικότερα, η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 5% στις συναλλαγές στην Ασία τα ξημερώματα, μετά τις ειδήσεις για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και στο Κατάρ, που εντείνουν την ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο και αέριο.

Περί τις 04:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού Brent σημείωνε αλματώδη άνοδο 5,02%, στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν παράλληλα κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συγκρούσεις έκλεισαν ουσιαστικά το στενό του Ορμούζ και ώθησε τους μεγάλους παραγωγούς της περιοχής να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή.

Παράλληλα, οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ παρουσιάζουν πτώση. Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 2,7% στις αρχές των συναλλαγών, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 2,6%. Ο δείκτης Hang Sang του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,4% και ο Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 1,4%.