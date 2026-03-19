Πλήγμα με drone σε διυλιστήριο του Κουβέιτ – Το Ιράν χτύπησε ξανά την τεράστια μονάδα LNG στο Κατάρ

Πολύ επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις να μαίνονται για 20 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιρανικός πύραυλος έπληξε εκ νέου εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που είχε ήδη υποστεί ζημιές από την προηγούμενη επίθεση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανέφερε ότι θα προβεί σε «αποφασιστικές ενέργειες» μετά τις αναφορές ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars δέχτηκε ισραηλινές επιθέσεις.

Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη από πυραυλικά πλήγματα του Ιράν.

Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ , δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν εάν κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, σκοτώθηκε σε επιδρομή και ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμάιλ Χατίμπ, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, με τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι «οι εγκληματίες θα πληρώσουν» για τη δολοφονία του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προβούν σε μαζική επίθεση κατά ολόκληρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars, σε περίπτωση επιτεθεί ξανά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ.

Εν τω μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν drones πάνω από στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον όπου διαμένουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση, αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post.

Χτύπημα με drone σε διυλιστήριο του Κουβέιτ

Η Κuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι μία από τις λειτουργικές μονάδες στο διυλιστήριο Mina Al-Ahmadi έγινε στόχος επίθεσης με drone με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά

Μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του βόρειου Ισραήλ

Ο Ισραηλινός Στρατός λίγο πριν τις 6 το πρωί ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε ξανά βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ, την τρίτη φορά μέσα σε μια ώρα, ήχησαν και οι σειρήνες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες υπηρεσία άμεσης βοήθειας ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι ο αλλοδαπός εργαζόμενος που σκοτώθηκε στο Ισραήλ την Τετάρτη ήταν εργάτης από την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδουν το πρακτορείο ειδήσεων AFP και η εφημερίδα Haaretz.

Σκοτώθηκε στο Μοσάβ Αντάνιμ, μια πόλη περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Τελ Αβίβ και λιγότερο από οκτώ χιλιόμετρα από τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την ισραηλινή ιατρική υπηρεσία.

Σημειώνεται πως ο αγροτικός τομέας του Ισραήλ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζομένους από την Ασία, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων εργαζομένων από την Ταϊλάνδη.

Δυτική Όχθη: 3 Παλαιστίνιες νεκρές εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν

Τρεις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως οι νεκροί ήταν τέσσερις, ωστόσο ο αριθμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.

Ιράν: Χτυπήθηκε ξανά το διυλιστήριο Ρας Λαφάν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.



Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.



Από την πλευρά της, η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».



In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours…— QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

IDF: Σκοτώσαμε περισσότερους από 20 μαχητές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο την Τετάρτη

Περισσότεροι από 20 ήταν οι μαχητές της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν σε χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο χθες, Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι IDF.



Πλοίο χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν

Πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο στενό του Χορμούζ, γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.



Εκδηλώθηκε «πυρκαγιά» πάνω στο σκάφος, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το «συμβάν» αυτό καταγράφτηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια του στενού του Χορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, το οποίο έχει πρακτικά κλείσει το Ιράν, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο: 45 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε δύο ημέρες

Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 45 ανθρώπους μέσα σε δύο ημέρες, με δεκάδες ακόμη να έχουν τραυματιστεί.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε μεγάλο αριθμό drones

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε σε πολλαπλές αναρτήσεις, ότι μεγάλος αριθμός drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στο Ριάντ και στις ανατολικές περιοχές του Βασιλείου

Σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος.

Αμπού Ντάμπι: Έκλεισε εγκατάσταση αερίου καθώς έπεσαν συντρίμμια από πύραυλο που αναχαιτίστηκε

Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες το εμιράτο.

«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου των ΗΑΕ μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».

Σαουδική Αραβία: Προειδοποιεί ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει με στρατιωτικά μέσα τις επιθέσεις του Ιράν

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, «εάν κριθεί αναγκαίο», ανταποδίδοντας τις επιθέσεις του Ιράν σε κράτη του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, διεμήνυσε εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν.

Το Ιράν ανακοίνωσε τις εκτελέσεις τριών «ταραχοποιών»

Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτέλεση τριών «ταραχοποιών», που κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ.



«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στην χωρα.

Το Ιράν απειλεί ότι θα καταστρέψει τον ενεργειακό τομέα στον Περσικό αν δεχτεί ξανά επίθεση

Οι Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησαν αργά την Τετάρτη ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα καταστρέψουν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου των γειτόνων του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, αν ο ιρανικός ενεργειακός τομέας δεχτεί ξανά επίθεση.

«Σας προειδοποιούμε για άλλη μια φορά ότι κάνατε ένα μεγάλο λάθος επιτιθέμενοι στις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η απάντηση στο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε δήλωση που μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

«Εάν αυτό επαναληφθεί, οι νέες επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών σας και των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν έως ότου καταστραφούν πλήρως και η αντίδρασή μας θα είναι πολύ πιο σφοδρή από τις επιθέσεις της αποψινής νύχτας.»

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που συνδέονται με το κοίτασμα Νότιο Παρς, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπουσέρ στο νότιο Ιράν.

Αμέσως μετά, οι Φρουροί απείλησαν να επιτεθούν σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αργότερα την ίδια μέρα, μια ιρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ρας Λαφάν στο Κατάρ, προκαλώντας έντονη καταδίκη από το κράτος του Κόλπου.