Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin με τους τρεις νεκρούς το 2010 – Ένταλμα και για μία 46χρονη που ζει στο εξωτερικό

Σε δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin στις 5 Μαΐου του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών εργαζομένων, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, είναι σε εξέλιξη έρευνα για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε το 2010 στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου 32 ετών που ήταν και έγκυος, του 36χρονου Επαμεινώνδα Τσάκαλη και της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια.

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Μέχρι στιγμής, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν συλληφθεί κατόπιν ενταλμάτων δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται και μία γυναίκα ηλικίας 46 ετών σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα που καταζητείται εδώ και χρόνια ζει στη Μεγάλη Βρετανία και έχει δύο παιδιά, ενώ οι δύο άνδρες είναι ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Από την έρευνα των Αρχών, προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα φωτογραφίες και έγινε αντιπαραβολή με τις φωτογραφίες των επεισοδίων.



Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών συνέταξε έκθεση, που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. Εκείνος έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να γίνει ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και ο ανακριτής εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις ημέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, οι τρεις εργαζόμενοι βρήκαν τραγικό θάνατο στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι ρίχνοντας μολότοφ.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη, «ο καπνός και τα τοξικά αέρια από την καύση των πλαστικών και χαρτικών τους σκότωσαν σχεδόν αμέσως. Απώλεσαν τις αισθήσεις τους και λίγο μετά πέθαναν».

Στη δίκη που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 κρίθηκαν ένοχοι ο διευθύνων σύμβουλος της Marfin, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου και η διευθύντρια του καταστήματος για φόνο εξ αμελείας τριών υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού.