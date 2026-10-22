Επιχείρηση της ΔΑΟΕ για “πειραγμένες” αποδείξεις στην “Pizza Fan” – Δεν αποδόθηκε ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και άλλα 8 άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022, μέσω αλυσίδας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (πιτσαρία) με δίκτυο 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Οι έρευνες διενεργούνται σε καταστήματα και οικίες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ερευνά την απάτη της εγκληματικής οργάνωσης με πειραγμένες ταμειακές στα καταστήματα «Pizza Fan» και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 9 άτομα, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 9 φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή ΙΧ, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Οι έρευνες συνεχίζονται.