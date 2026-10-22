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Πάρις Ρούπος: Το καυστικό σχόλιο για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της “Pizza Fan”

Η εταιρεία είχε απόλυση τον κωμικό

Πάρις Ρούπος: Το καυστικό σχόλιο για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της “Pizza Fan”
Πάρις Ρούπος - Paris Roupos (facebook)
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Τις εξελίξεις σχετικά με την εξάρθρωση εγκληματική οργάνωσης, με την σύλληψη του ιδιοκτήτη της “Pizza Fan” και άλλων 8 ατόμων για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ με τη χρήση “πειραγμένων” ταμειακών μηχανών, σχολίασε ο stand-up comedian Πάρις Ρούπος, μέσω ανάρτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από ένα χρόνο, η διοίκηση της γνωστής αλυσίδας προχώρησε στην απόλυση του κωμικού, επικαλούμενη «ανάρμοστη συμπεριφορά», μιλώντας για «πατριωτισμό, ηθική και σεβασμό στα εθνικά σύμβολα» με αφορμή το περιεχόμενο της προσωπικής του παράστασης.

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Έπειτα από ευρεία επιχειρησιακή έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της ΑΑΔΕ, αποκαλύφθηκε γιγαντιαίο κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα. Η επιχείρηση των αρχών κατέληξε σε 9 συλλήψεις ενώ διαπιστώθηκε η χρήση «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών με μη αποδοθέντα ΦΠΑ που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ήταν φυσικό, ο κωμικός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μέσα από αναρτήσεις του στα social media (Instagram και Facebook), σχολίασε τις δικαστικές εξελίξεις με το αιχμηρό χιούμορ που τον διακρίνει. Αρχικά δημοσίευσε ένα ειρωνικό emoji, ενώ στη συνέχεια επανήλθε κοινοποιώντας το επίσημο σλόγκαν της εταιρείας, «Ελληνική σε όλα», συνοδεύοντάς το λιτά με τη λέξη «Τρου» (True).

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στα αυστηρά «ηθικά μαθήματα» που επικαλέστηκε η εταιρεία για να τον απολύσει και στις έκνομες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται πλέον η ηγεσία της.

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