Pizza Fan: «Κατεβάζουν ρολά» οι παραγγελίες μετά τις συλλήψεις – Εκτός σύνδεσης καταστήματα σε Wolt και efood

Προβλήματα στην εξυπηρέτηση παραγγελιών της Pizza Fan καταγράφονται το βράδυ της Πέμπτης (22/10), στον απόηχο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, με καταστήματα της γνωστής αλυσίδας να εμφανίζονται προσωρινά εκτός σύνδεσης στις πλατφόρμες διανομής φαγητού.

Στιγμιότυπα από τις εφαρμογές Wolt και efood, που έχει στη διάθεσή του το DEBATER, αποτυπώνουν την αδυναμία υποβολής παραγγελιών από συγκεκριμένα καταστήματα της αλυσίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τηλεφωνική δοκιμή που περιγράφεται στο DEBATER, το τηλεφωνικό κέντρο της Pizza Fan δεν απαντά σε κλήσεις για παραγγελίες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αναπαράγεται το συνηθισμένο διαφημιστικό μήνυμα αναμονής.

«Προσωρινά εκτός σύνδεσης» σε Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή και Νέο Ψυχικό

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στην εφαρμογή της Wolt.

Στην αναζήτηση για καταστήματα της Pizza Fan, εμφανίζονται με την ένδειξη «Προσωρινά εκτός σύνδεσης» τουλάχιστον τρία σημεία στην Αττική:

Pizza Fan Χαλάνδρι

Pizza Fan Αγία Παρασκευή

Pizza Fan Νέο Ψυχικό

Παρότι οι καταχωρίσεις και οι προσφορές των καταστημάτων παραμένουν ορατές, η σχετική ένδειξη ενημερώνει τους χρήστες ότι τα συγκεκριμένα σημεία δεν είναι διαθέσιμα για παραγγελίες εκείνη τη στιγμή.

Αντίστοιχα, σε στιγμιότυπο από το efood, η Pizza Fan εμφανίζεται με την ένδειξη «Κλειστό Κατάστημα».

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ερωτήματα για τη λειτουργία του δικτύου παραγγελιών, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει από μόνη της ότι όλα τα φυσικά καταστήματα της αλυσίδας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε λίγο μια λαχταριστή πίτσα θα είναι στην πόρτα σου» – Αναμονή χωρίς απάντηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.

Σύμφωνα με την τηλεφωνική δοκιμή που περιγράφεται στο DEBATER, οι καλούντες ακούν επανειλημμένα το ηχογραφημένο μήνυμα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε λίγο μια λαχταριστή πίτσα θα είναι στην πόρτα σου».

Ωστόσο, παρά την αναμονή, δεν απαντά εκπρόσωπος για την καταχώριση παραγγελίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, δεν ακούγεται κάποια ειδική ενημέρωση που να εξηγεί ότι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση έχει διακοπεί ή ότι δεν γίνονται προσωρινά δεκτές παραγγελίες.

Έτσι, οι καταναλωτές που επιχειρούν να επικοινωνήσουν με την αλυσίδα παραμένουν σε αναμονή, χωρίς σαφή πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εξελίξεις μετά την αστυνομική επιχείρηση

Τα προβλήματα στις παραγγελίες καταγράφονται την ίδια ημέρα με τις σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής στην Pizza Fan.

Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, οι Αρχές ερευνούν υπόθεση μη απόδοσης ΦΠΑ που φέρεται να ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και τη διαχείριση των οικονομικών της στοιχείων.

Διαβάστε επίσης το ρεπορτάζ του DEBATER για τον ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνο Αντάρα, και την υπόθεση φοροδιαφυγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.

Αναστολή της ιδιότητας μέλους από την ΕΠΟΕΣ

Στο μεταξύ, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) αποφάσισε, σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της, την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Ένωση επικαλέστηκε την ανάγκη τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της νομιμότητας, επισημαίνοντας παράλληλα τον σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Για το χρονικό της αστυνομικής έρευνας, δείτε το σχετικό δημοσίευμα του DEBATER για την εξάρθρωση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και τις αρχικές συλλήψεις.

Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τις παραγγελίες

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως η αιτία της μη διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων καταστημάτων στις πλατφόρμες delivery ή της αδυναμίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για προσωρινή διακοπή, πόσα καταστήματα επηρεάζονται συνολικά ή πότε θα αποκατασταθεί η εξυπηρέτηση.

Το γεγονός ότι η κατάσταση καταγράφεται παράλληλα με την αστυνομική έρευνα δεν αρκεί για να αποδοθεί η διακοπή παραγγελιών σε συγκεκριμένη αιτία.

Το DEBATER παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και τη λειτουργία της γνωστής αλυσίδας.