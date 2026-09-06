Μέτρα ΔΕΘ: Οι νέοι κερδισμένοι και τα ποσά – Τι αλλάζει για επαγγελματίες, ταξί, αγρότες και οικογένειες

Νέες κατηγορίες κερδισμένων από το πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 αναδεικνύουν οι διευκρινίσεις που δίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Τα μέτρα αφορούν σχεδόν το σύνολο των επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων: ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, εργαζομένους, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους.

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Στις επιμέρους ρυθμίσεις περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για ιδιοκτήτες ταξί, τρίτεκνους και πολύτεκνους, κατοίκους μικρών οικισμών, πολίτες με αναπηρία και οικογένειες που αναζητούν πρώτη κατοικία.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Περιορίζεται δραστικά το τεκμαρτό εισόδημα

Από το φορολογικό έτος 2026 καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι προϋποθέσεις καλύπτουν περισσότερο από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός, προσαυξημένος με τις αντίστοιχες τριετίες.

Καταργούνται δύο παράγοντες που μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα:

η προσαύξηση κατά 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας,

η προσαύξηση κατά 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Έτσι, ένας επαγγελματίας δεν θα επιβαρύνεται επιπλέον επειδή απασχολεί εργαζομένους ή εμφανίζει τζίρο υψηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου.

Παράδειγμα: Μείωση φόρου κατά 2.534 ευρώ για καφέ

Επιχείρηση εστίασης που λειτουργεί επί 15 χρόνια, απασχολεί πέντε εργαζομένους και έχει ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ, φορολογούνταν με τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ.

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Ο φόρος που αναλογούσε ανερχόταν σε 4.783 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση, η φορολογητέα βάση περιορίζεται στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 2.534 ευρώ, δηλαδή η επιβάρυνση μειώνεται περίπου κατά 53%.

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Παράλληλα, από το φορολογικό έτος 2027, η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από το 55% στο 50%.

Ειδική διόρθωση για τους ιδιοκτήτες ταξί

Για τους επαγγελματίες που εκμεταλλεύονται ταξί προβλέπεται ειδική προσαρμογή, ώστε το τεκμήριο να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος.

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Εάν ένας επαγγελματίας κατέχει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο θα μειώνεται επίσης κατά 50%. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα φορολογείται πλέον σαν να εκμεταλλεύεται ολόκληρο το όχημα.

Από το τεκμήριο εξαιρούνται και τα ανήλικα παιδιά έως 18 ετών που έχουν αποκτήσει άδεια ταξί μέσω κληρονομικής διαδοχής μετά τον θάνατο γονέα.

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Καταργείται σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις

Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα ξεκινά το 2027 από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Το 2028 το τέλος θα μειωθεί κατά 50% στην Αττική και το 2029 θα καταργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιχείρηση με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα καταβάλλει συνολικά 1.600 ευρώ, από το 2027 δεν θα πληρώνει τέλος επιτηδεύματος.

Στο 50% η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων

Από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες τον χρόνο.

Η προκαταβολή θα υποχωρήσει διαδοχικά από το 80% στο 75%, στο 70%, στο 65%, στο 60%, στο 55% και τελικά στο 50%.

Ταχύτερες αποσβέσεις και χρηματοδότηση 5 δισ. ευρώ

Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αποσβένονται σε έξι χρόνια αντί για δέκα.

Παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και τη μόχλευση του τραπεζικού συστήματος εκτιμάται ότι θα κινητοποιηθούν συνολικά 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κεφάλαια θα διατίθενται για επενδύσεις και ανάγκες ρευστότητας, με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος ή εγγυήσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Αγρότες: Μηδενικός φόρος έως τα 20.000 ευρώ

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ που δηλώνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Το μέτρο αφορά 47.091 από τους 245.907 αγρότες, ενώ για έναν αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Το μέγιστο ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει τα 2.900 ευρώ.

Για παράδειγμα, αγρότης χωρίς παιδιά και με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 1.183 ευρώ, με το νέο καθεστώς δεν θα καταβάλλει φόρο.

Τρίτεκνοι: Αφορολόγητα τα πρώτα 20.000 ευρώ

Μηδενικός γίνεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ και για τις τρίτεκνες οικογένειες.

Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ φορολογική ελάφρυνση θα δουν 86.927 τρίτεκνοι. Από αυτούς, οι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, δεν θα καταβάλλει πλέον φόρο.

Όφελος θα έχουν και οι τρίτεκνοι με υψηλότερα εισοδήματα. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, για παράδειγμα, η ετήσια μείωση του φόρου υπολογίζεται σε 1.800 ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 και εκ νέου τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την πορεία του κατώτατου μισθού.

Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 αναμένεται να φτάσει τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια θα λαμβάνουν επίσης επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 920 ευρώ στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1.300 ευρώ με τις τριετίες.

Οι αυξήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο στάδια:

τον Απρίλιο του 2027,

τον Ιανουάριο του 2028.

Σε σύγκριση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα θα μειωθούν κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Η μείωση θα αφορά αποκλειστικά την εισφορά του εργαζομένου και θα μεταφέρεται στο καθαρό εισόδημά του.

Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση

Η μόνιμη οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι, με τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων να ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια.

Το ποσό θα λαμβάνουν επίσης:

οι άνω των 60 ετών που εισπράττουν μόνο σύνταξη χηρείας,

τα άτομα με αναπηρία,

οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Οι συντάξεις θα αυξάνονται με βάση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

«Κουμπαράς» για κάθε παιδί με συμμετοχή του κράτους

Δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Για κάθε ευρώ που καταβάλλει ο γονέας θα προσθέτει ένα ευρώ και το κράτος, με ανώτατο ποσό τα 1.200 ευρώ τον χρόνο, έως την ενηλικίωση του παιδιού.

Το μέγιστο ετήσιο ποσό θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Με τις υψηλότερες προβλεπόμενες καταβολές, σε διάστημα 18 ετών θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, από τα οποία τα 24.652 ευρώ θα προέρχονται από το κράτος.

Ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης, το τελικό κεφάλαιο θα μπορούσε να ανέλθει σε 64.109 ευρώ με απόδοση 3% ή σε 77.062 ευρώ με απόδοση 5%.

Αναπηρικά επιδόματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί και πολύτεκνοι

Τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα που μέχρι σήμερα δεν αναπροσαρμόζονταν, παρέμβαση που αφορά περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία.

Η αξία των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ.

Για τους τρίτεκνους καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί.

Αυξάνεται επίσης το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο:

από 2 σε 3 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα,

από 2,45 σε 3,50 ευρώ στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.

Νέο «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτεί την αγορά πρώτης κατοικίας με διευρυμένα κριτήρια.

Ειδικότερα:

το ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη,

η μέγιστη αξία της κατοικίας αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ,

το ανώτατο δάνειο αυξάνεται από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ,

η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου,

η προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου αυξάνεται από 5.000 σε 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Προβλέπεται ακόμη αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών μέτρων για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

Κίνητρα για περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση

Παρατείνονται η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για κενά ακίνητα που περνούν στη μακροχρόνια μίσθωση, η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Για το 2027 παρατείνεται και ο περιορισμός των νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε 12.855 οικισμούς

Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Η επέκταση του ορίου αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 νέους ιδιοκτήτες.

Συνολικά, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ θα καλύπτει 12.855 οικισμούς.

Φόρος 15% σε αγορές κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από το 3% στο 15%.

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά κατοικίες και όχι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλες κατηγορίες ακινήτων.

Στόχος είναι να περιοριστεί η πρόσθετη ζήτηση από το εξωτερικό, η οποία ασκεί πίεση στις τιμές της κατοικίας.