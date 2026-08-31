Μείωση τιμών σε 1.740 προϊόντα με μέσο όρο 9,5% – Θεοδωρικάκος: “Μια ανάσα για την ελληνική οικογένεια”

Σε 1.740 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%, διαμορφώνεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σε μια προσπάθεια στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος «η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής».

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Ο υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για 1.740 προϊόντα, με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%, τα οποία περιλαμβάνουν τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Η πρωτοβουλία, όπως σημείωσε, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας.

«Είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της στήριξης των παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν «νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό», καθώς και των συνεχών παρεμβάσεων στην αγορά, ώστε «να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια».

«Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία. Και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εκτίμησε, παράλληλα, ότι «μέχρι αύριο» θα υπάρχει «ένας τεκμηριωμένος υπολογισμός για το όφελος στο καλάθι του μέσου νοικοκυριού».

Θεοδωρικάκος: «Παρακολουθούμε καθημερινά την αγορά»

Μιλώντας με τους δημοσιογράφους, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, σημειώνοντας ότι ήδη από την πρώτη εβδομάδα του πολέμου τον Φεβρουάριο, πέραν των μέτρων για τα καύσιμα, ελήφθησαν μέτρα και για την επιβολή πλαφόν στις τιμές.

«Αν και είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, όταν βρίσκεσαι σε έκτακτες καταστάσεις υποχρεώνεσαι σε μέτρα» είπε, προσθέτοντας ότι στα τέλη Ιουνίου, όταν διαμορφώθηκε η εκτίμηση πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδεύει προς το τέλος του, αποφασίστηκε η άρση του πλαφόν και παράλληλα η εφαρμογή μιας κοινωνικής πρωτοβουλίας για το «πάγωμα» των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω και των μεγάλων τουριστικών ροών που ασκούν πιέσεις στην κατανάλωση.

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«Πήγαμε σε μια “συμφωνία κυρίων”, η οποία τηρήθηκε, καθώς έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα» ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν και αυξήσεις σε προϊόντα, καθώς «λειτουργούμε σε παγκόσμια ελεύθερη αγορά».

«Παρακολουθούμε καθημερινά την αγορά» τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για «φιλελεύθερη κυβέρνηση» έχουν γίνει, όπως είπε, οι περισσότερες παρεμβάσεις στην αγορά στην Ευρώπη.

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Σε ό,τι αφορά το πλαφόν, σημείωσε ότι είναι δύσκολο να επιβάλλεται και να αίρεται και εξέφρασε την ελπίδα να μην παραταθεί η αναστάτωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένονται ανακοινώσεις για τη συνέχιση της επιδότησης του ντίζελ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για όσους ζουν στο ενοίκιο

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του κόστους στέγασης, επισημαίνοντας ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αττική και όσων ζουν στο ενοίκιο».

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Όπως είπε, η επιβάρυνση αυτή δεν αποτυπώνεται επαρκώς στις σχετικές στατιστικές, καθώς τα ενοίκια δεν δηλώνονται πάντα με τρόπο που να αντανακλά την πραγματική εικόνα. Αντίθετα, σημείωσε ότι οι στατιστικές για τα τρόφιμα είναι αξιόπιστες.

«Ο πληθωρισμός είναι 40% όσο είναι στην Ευρωζώνη και αντίστοιχα έχουν αυξηθεί και οι μισθοί, αλλά αν έχει αυξηθεί 100% το ενοίκιο αυτό αλλάζει τη συνθήκη» ανέφερε.

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«Σκοπός μας είναι να υπάρχουν δουλειές, νέες δουλειές, να αυξάνονται οι μισθοί και να γίνονται και πολλαπλές παρεμβάσεις και για τις τιμές» υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις στην αγορά είναι συγκεκριμένες, ενώ το υπουργείο παρακολουθεί καθημερινά την αγορά και συμβάλλει «με όρους κοινωνικής ευθύνης».

Έμφαση στο καταναλωτικό κίνημα

Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε, επίσης, ότι το επόμενο διάστημα θα ασχοληθεί «πολύ σοβαρά με το καταναλωτικό κίνημα».

Όπως είπε «η ανυπαρξία ενός σοβαρού καταναλωτικού κινήματος δεν βοηθάει προς την πίεση» υπογραμμίζοντας ότι «οι καταναλωτές δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα».

«Χρειαζόμαστε πραγματικά κινηματικές δράσεις για την προστασία του καταναλωτή και τον έλεγχο της αγοράς» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Δ. Τσαγκάρη: Πάνω από 1.740 κωδικοί – Η πρωτοβουλία έως τις 31 Δεκεμβρίου

Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε η διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη δήλωσε:, επισημαίνοντας ότι για τον Αύγουστο υπάρχουν «θετικά μηνύματα» ως προς τον πληθωρισμό και ότι αναμένονται μέσα στην εβδομάδα τα τελικά στοιχεία. Όπως είπε, η χώρα οδεύει και πάλι για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.740 κωδικοί, με μέσο όρο μείωσης τιμής 9,5%.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία, όπως διευκρίνισε, φτάνει στο 9% εάν συνυπολογιστεί η συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη μείωση των τιμών. Παράλληλα, υπάρχουν 405 προϊόντα με μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των σούπερ μάρκετ με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί κρέατος και ψαρικών με μέση μείωση 7%.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσαγκάρης, η πρωτοβουλία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ακόμη και σήμερα προστίθενται νέοι κωδικοί και νέα είδη από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «posokanei».

Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία όσο και νέοι κωδικοί.

«Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού» τόνισε ο κ. Τσαγκάρης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πρωτοβουλία δεν σημαίνει ότι «διορθώθηκε η ακρίβεια».

«Η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα με μια παρέμβαση. Όμως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ουσία, οδηγεί σε απτές, συγκεκριμένες μειώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού» ανέφερε.